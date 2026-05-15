Topi morti nel magazzino: i Nas chiudono un supermercato

Un controllo di routine per la sicurezza alimentare si è trasformato in un intervento urgente: i Carabinieri del NAS hanno disposto la chiusura immediata di un noto supermercato di Torino dopo aver riscontrato gravissime irregolarità igieniche.

Durante un'ispezione mirata, i militari hanno verificato condizioni igienico‑sanitarie giudicate del tutto inaccettabili. La situazione più critica è emersa nel magazzino destinato allo stoccaggio degli alimenti, dove gli operatori hanno rinvenuto carcasse di roditori morti, segno di un evidente stato di degrado e di un potenziale rischio per la salute pubblica.

Alla luce delle violazioni riscontrate, è stato richiesto l’intervento del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, che ha confermato la necessità di un provvedimento immediato. Le autorità sanitarie hanno quindi disposto la sospensione dell'attività per la totale assenza dei requisiti igienico‑sanitari previsti dalla normativa.

Oltre alla chiusura, che resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e pulizia, all’impresa alimentare è stata comminata una sanzione amministrativa da 2.000 euro.