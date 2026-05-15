93ª Sagra dell’Asparago di Santena: al via "I 5 Sensi dell’Asparago", un viaggio esperienziale tra gusto e cultura

Dal 18 al 22 maggio 2026, il cuore di Santena si trasforma in un laboratorio sensoriale a cielo aperto. In occasione della 93ª Sagra dell’Asparago, debutta il format "I 5 Sensi dell’Asparago": un ciclo di appuntamenti quotidiani presso l’Asparago Lab (Piazza Martiri della Libertà) per esplorare l’identità di un’eccellenza territoriale attraverso una lente inedita

Ideato e condotto da Marco Fedele, esperto di comunicazione enogastronomica (FoodMotivator), il format coinvolgerà chef stellati, produttori, giornalisti e artigiani per raccontare l’asparago non solo come cibo, ma come esperienza totale.

L'ANTEPRIMA: sabato 16 Maggio

L’evento sarà anticipato sabato 16 maggio (ore 18:00) con l’anteprima del programma dei I 5 sensi dell’Asparago per proseguire con "L’Arte del Convivio: Il Riso incontra l’Asparago", in occasione della IV Giornata della Ristorazione. Un talk che vedrà la partecipazione del giornalista Mediaset Beppe Gandolfo, del Bakery Chef Sergio Scovazzo e delle autorità locali, seguito da una degustazione curata dalla Pro Loco.

IL PROGRAMMA: Un senso al giorno (ore 18:00 - 19:30)

Lunedì 18 – IL TATTO: Dalla Terra alla Bocca. Focus sulla freschezza e la fibra setosa del turione. Ospiti i giovani di ENGIM Piemonte e l'Associazione Produttori. Highlight: Il Gelato all'Asparago del Pinguino Goloso.

Focus sulla freschezza e la fibra setosa del turione. Ospiti i giovani di ENGIM Piemonte e l'Associazione Produttori. Martedì 19 – IL GUSTO: L’Equilibrio Cavourriano. Show-cooking dello Chef Stellato Christian Milone (Trattoria Zappatori) e talk sui vini con Luca Balbiano . Un’esplorazione tra la dolcezza e la sapidità dei terreni sabbiosi santenesi.

Show-cooking dello (Trattoria Zappatori) e talk sui vini con . Un’esplorazione tra la dolcezza e la sapidità dei terreni sabbiosi santenesi. Mercoledì 20 – L’OLFATTO: Pane al Pane e Vino al Vino. Un’analisi organolettica guidata dall'enologo Franco Maria Martinetti e dalla giornalista Piera Genta (Corriere della Sera), con il pane artigianale di Walter Pollone .

Un’analisi organolettica guidata dall'enologo e dalla giornalista (Corriere della Sera), con il pane artigianale di . Giovedì 21 – LA VISTA: Eccellenza Locale e Sguardi dal Mondo. L’estetica dell’asparago incontra il Giappone. Lo Chef Carlo "Ojisan" Mele presenterà la Asupara no ohana (omelette giapponese), esplorando il legame tra "manga food" e cucina Kaiseki.

L’estetica dell’asparago incontra il Giappone. Lo presenterà la (omelette giapponese), esplorando il legame tra "manga food" e cucina Kaiseki. Venerdì 22 – L’UDITO: Il Canto della Freschezza. Il "crick" dell’asparago fresco come garanzia di qualità. Con lo chef Mauro Bosco e un intervento acustico a sorpresa dei Lou Dalfin, in attesa del loro concerto serale.

Un progetto di Territorio

Ogni appuntamento sarà arricchito dalla presenza dei produttori dell'Associazione Produttori Asparago di Santena e delle terre del Pianalto, garantendo un filo diretto tra chi coltiva e chi consuma. Gli incontri si concluderanno con un Aperi-Asparago, offrendo al pubblico degustazioni gratuite dei piatti e dei prodotti presentati.

"L'obiettivo è trasformare la sagra in un momento di consapevolezza," spiega Marco Fedele. "Vogliamo che il pubblico impari a riconoscere l'eccellenza attraverso i sensi, celebrando il lavoro dei produttori e la versatilità di questo ortaggio regale."

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