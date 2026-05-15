A spasso per Pinerolo per scoprire l’architettura del Ventennio

Dalla Casa del Balilla al Municipio una passeggiata per scoprire l’architettura pubblica del ventennio 1922-1943 a Pinerolo. Il tour è organizzato dalla sezione pinerolese di Italia Nostra, associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.

“Partiremo dall’ex Casa del Balilla in piazza Guglielmone, oggi sede di associazioni locali. Proseguiremo verso l’ex Casa del Fascio, oggi sede della compagnia della Guardia di Finanza, e la Biblioteca Civica Alliaudi, che durante il fascismo era sede della Banca d’Italia – spiega Maurizio Trombotto, ex presidente della sezione pinerolese –. Dopo essere passati accanto all’asilo Umberto I, concluderemo con il Municipio, edificio del XVII secolo, ma oggetto di interventi nel 1934-35, di cui quello più significativo è la sua Torre”. Con Trombotto a occuparsi della narrazione durante la passeggiata ci sarà l’architetto Eros Primo, anche lui socio di Italia Nostra.

“Nelle tappe che affronteremo non si esauriscono gli interventi architettonici del Fascismo. Saremo potuti andati anche all’Ospedale Agnelli e alla Stazione di Posta, ma i punti scelti sono vicini tra di loro e rappresentano la parte istituzionale.”

L’iniziativa si inserisce nella VI edizione della Settimana del Patrimonio Culturale di Italia Nostra del 2026, che si svolge a livello nazionale dal 9 al 17 maggio, e nella campagna ‘Gli edifici pubblici dall’Unità al 1980’.

Domani, sabato 16 maggio l’appuntamento è alle 15 in piazza Teresio Guglielmone. È richiesto, esclusi i soci di Italia Nostra, un contributo di 5 euro destinati all’autofinanziamento delle iniziative della sezione locale dell’Associazione. Per informazioni è possibile contattare in orario pomeridiano il numero 349 4161060 o scrivere a trombotto.maurizio2@gmail.com.