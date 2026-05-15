“Look at you!” in piazza Toti: Amiat porta a Vanchiglietta l’installazione sul riciclo

Look at you!”, la nuova installazione itinerante di Amiat farà tappa domani, sabato 16 maggio 2026, dalle 10 alle 19, in piazza Toti, in Circoscrizione 7.

Pensata per celebrare il completamento della raccolta differenziata su tutta la città, Look at you! invita cittadine e cittadini a fermarsi un attimo e a riflettere non solo su cosa differenziamo, ma su come lo facciamo ogni giorno.

Superfici specchiate, pannelli tematici e contenuti chiari rimandano letteralmente l’immagine di noi stessi e del nostro impatto quotidiano sull’ambiente, accompagnandoci con una domanda semplice e diretta: “Lo vedi il tuo impatto?”

Durante l’iniziativa sarà presente anche un gioco interattivo, pensato per mettersi alla prova, sciogliere i dubbi più comuni sulla raccolta differenziata e capire come anche piccoli errori possano fare la differenza nel processo di riciclo.

Per chi partecipa al gioco, gadget dedicati! Look at you! è un modo diverso, concreto e anche un po’ divertente per guardare da vicino ciò che facciamo ogni giorno e riscoprire il valore dei nostri gesti per l’ambiente.