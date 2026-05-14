Al Meisino nasce il Punto Bici, un nuovo spazio per la mobilità sostenibile

Un nuovo presidio dedicato alla mobilità dolce prende vita nel verde del parco del Meisino. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 10, sarà inaugurato il nuovo Punto Bici presso la Società Meisino Borgata Rosa Bocciofila, in strada del Meisino 105.

L’iniziativa punta a promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e a rafforzare la rete di servizi dedicati a cittadini, famiglie e appassionati delle due ruote in una delle aree verdi più frequentate della città.

Il nuovo spazio nasce come luogo di riferimento per chi vive il parco quotidianamente e per chi sceglie di muoversi in modo ecologico, contribuendo alla valorizzazione del territorio del Meisino e dei percorsi ciclabili che attraversano la zona nord-est di Torino. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Circoscrizione 7.