Il Barattolo non si ferma, pubblicato il calendario delle aperture fino a luglio

Nessuna pausa per Il "Barattolo” di via Carcano. E' stato pubblicato il calendario delle aperture previste tra maggio e luglio 2026 per il mercato del libero scambio, da anni appuntamento fisso per centinaia di torinesi.

Le attività proseguiranno il 16, 23 e 30 maggio, quindi il 6, 13, 20 e 27 giugno e ancora il 4, 11, 18 e 25 luglio.

Il Barattolo continua così ad animare l’area di via Carcano mantenendo la sua dimensione popolare e sociale legata all’economia circolare e al commercio accessibile. Negli ultimi mesi il mercato è però tornato al centro delle polemiche. Prima con il giro vite al suk della Regione. Il centrodestra - in particolare Lega e Fratelli d'Italia - hanno voluto ridurre drasticamente le giornate di vendita. Alcuni residenti e comitati di quartiere hanno poi denunciato problemi legati alla gestione dell’area fino alle difficoltà per traffico e viabilità nelle giornate di apertura.

Di segno opposto le posizioni di frequentatori e operatori, che continuano a difendere il valore sociale del Barattolo, considerato da molti uno spazio di aggregazione e una risorsa economica importante per numerose famiglie.