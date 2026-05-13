Torino-Lione tratta Avigliana-Orbassano, Bussalino: “Individuati sei tavoli tematici sulle principali criticità dell’opera”



Si è riunito oggi al Grattacielo della Regione Piemonte il Comitato di Supporto alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione – tratta nazionale Avigliana-Orbassano, alla presenza dei tecnici regionali, dei rappresentanti di RFI, dei sindaci e degli amministratori dei territori coinvolti dall’opera. Durante la seconda seduta sono stati presentati i macro temi emersi dall’analisi delle osservazioni formulate dagli enti territoriali e sono stati individuati sei tavoli tematici correlati alle criticità e alle osservazioni esposte nel corso dell’istruttoria.

Il Comitato di Supporto è stato istituito dalla Regione Piemonte il 18 marzo 2026, su iniziativa dell’assessore Enrico Bussalino, alla luce della complessità dell’intervento e dell’esperienza maturata su altre infrastrutture strategiche come l’A33 Asti-Cuneo e la Pedemontana Piemontese, con l’obiettivo di creare una sede stabile di coordinamento e confronto con gli enti territoriali interessati dall’opera.

Nel corso della riunione è stato illustrato il quadro delle osservazioni presentate da 8 Comuni, dalla Città Metropolitana di Torino, dall’Unione Montana, dagli Enti Parco e da Arpa Piemonte, per un totale di 110 osservazioni articolate in 16 macro temi. Tra gli aspetti affrontati figurano viabilità, consumo di suolo, risorse idriche, qualità dell’aria, rumore e vibrazioni, salute pubblica, cantierizzazione, gestione delle terre e rocce da scavo, ecosistemi e monitoraggio ambientale.

Sulla base di quanto emerso sono stati individuati i sei tavoli tematici dedicati alla cantierizzazione, alla gestione delle terre e rocce da scavo e al consumo di suolo, alle risorse idriche, alle opere compensative, all’accessibilità e alla viabilità, oltre che al Piano di Monitoraggio Ambientale, con il coinvolgimento dei diversi settori regionali competenti, di Arpa, Asl, Città Metropolitana, Anas, Consorzi irrigui e amministrazioni locali.

“Come Regione Piemonte abbiamo voluto istituire questo Comitato di Supporto proprio per garantire un confronto costante con i territori, raccogliere osservazioni e affrontare in modo concreto le criticità emerse – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica Enrico Bussalino –. L’obiettivo è accompagnare la realizzazione dell’opera mantenendo alta l’attenzione sugli aspetti ambientali, sulla viabilità, sulla gestione dei cantieri e sulla tutela della qualità della vita delle comunità coinvolte”.

La tratta nazionale Avigliana-Orbassano interessa un tracciato di circa 23 chilometri, inserito nel più ampio sistema infrastrutturale della nuova connessione ferroviaria internazionale.