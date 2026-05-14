Collegno ripensa il traffico: al via gli incontri pubblici nei quartieri

La Città di Collegno ha avviato un ciclo di incontri pubblici dedicato al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Si tratta di uno strumento operativo essenziale per programmare gli interventi sulla viabilità e sull’uso dello spazio pubblico, con l’obiettivo di rendere la mobilità urbana più sostenibile, migliorare la qualità dell’arredo urbano, ridurre l’incidentalità e aumentare la vivibilità complessiva della città. Martedì scorso si è svolto il primo incontro nel quartiere Borgonuovo con l’obiettivo di coinvolgere tutti i quartieri della Città.

"Il percorso avviato da questa settimana rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano non è un documento tecnico calato dall’alto, ma uno strumento che costruiremo insieme ai cittadini, ascoltando bisogni, idee e criticità - spiega il sindaco di Collegno, Matteo Cavallone -. La città è cambiata molto negli ultimi anni e la mobilità è una delle sfide più decisive per la qualità della vita. Vogliamo una Collegno più sicura, più accessibile e più sostenibile, e questo lavoro condiviso ci permetterà di definire scelte solide per il futuro".

Aggiunge l’Assessora alla Mobilità, Ida Chiauzzi: "Il PGTU è un piano che parla di sicurezza, di spazi pubblici più vivibili e di una mobilità che tenga conto di tutte e tutti. Gli incontri nei quartieri e il questionario conoscitivo ci permettono di raccogliere informazioni preziose: da un lato il confronto diretto con i cittadini, dall’altro dati utili per comprendere meglio gli spostamenti quotidiani e progettare interventi mirati. È un processo partecipato, trasparente e aperto, che ci accompagnerà nei prossimi mesi per costruire una mobilità più moderna e inclusiva".

Gli interventi previsti dal Piano riguardano la messa in sicurezza della rete stradale, la riduzione del traffico di attraversamento, la moderazione delle velocità veicolari e la condivisione più sicura degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di anziani, bambini e persone con disabilità fisiche e sensoriali.

La pianificazione del PGTU è concepita come un processo aperto e condiviso, che valorizza la conoscenza del territorio e integra le esigenze di breve e lungo periodo della cittadinanza.

Il questionario conoscitivo, aperto a tutti, è disponibile al link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qcpyi4UTkEuvFESeALpV-bRUuyJVRgRBrFnezTYL7YhUMzZYNjMzOU8xR0VQU1g4MVIwV1JCT0JPNC4u&route=shorturl

Gli incontri si svolgono con orario 20–22. Questo il calendario:

* Lunedì 18 maggio – Regina Margherita, Auser, Via Fiume 12

* Mercoledì 20 maggio – Santa Maria, Centro di incontro Santa Maria, Via Roma 102

* Lunedì 25 maggio – Paradiso, Centro 44 – Centro Civico “Giuseppe Dozzo”, Corso Antony 44

* Martedì 26 maggio – Savonera, Centro di incontro “Margherita Bonavero”, Via Boves 8

* Mercoledì 3 giugno – Centro Storico, Via Martiri XXX Aprile 59

* Lunedì 9 giugno – Leumann, Ecomuseo, Corso Francia 349

Aderiscono al percorso con la Città di Collegno il Patto Territoriale, TRT Trasporti e Territorio e 5T.