Tragedia delle Maldive, il cordoglio di Poirino per la morte di Muriel Oddenino

Il Comune di Poirino ha espresso cordoglio per la morte di Muriel Oddenino, la ricercatrice di 31 anni originaria del Torinese morta alle Maldive durante un'immersione insieme ad altre quattro persone. "Il sindaco Nicholas Padalino e l'Amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della concittadina Muriel Oddenino e si uniscono al dolore della Famiglia", si legge nel messaggio pubblicato sui social istituzionali del Comune.

La famiglia molto nota in città

La notizia della tragedia ha profondamente colpito la comunità del comune torinese, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, dove la famiglia Oddenino è molto conosciuta. Il padre Andrea Oddenino, fino al pensionamento nel 2024, era medico di base in paese. In queste ore la famiglia di Muriel ha scelto di chiudersi nel massimo riserbo e di non rilasciare dichiarazioni.

La tragedia avvenuta alle Maldive durante l’immersione subacquea costata la vita a cinque italiani ha colpito profondamente il Verbano Cusio Ossola, anche perché il viaggio era stato organizzato da Albatros Top Boat, tour operator con sede a Suna a Verbania leader nel mercato delle crociere e dei soggiorni esclusivi alle Maldive.

Il cordoglio del tour operator

Nelle scorse ore la società ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale esprime "profondo dolore e commozione" per quanto accaduto, manifestando "il più sincero cordoglio e la massima vicinanza ai familiari delle vittime e a tutte le persone coinvolte in questa tragica vicenda". La società verbanese ha inoltre spiegato di essere in costante collaborazione con le autorità maldiviane e con i referenti diplomatici italiani impegnati nelle indagini e nelle operazioni successive alla tragedia.

"Albatros Top Boat sta collaborando pienamente con le autorità competenti nelle indagini in corso, mettendo a disposizione ogni risorsa utile per contribuire a fare chiarezza sulle cause e sulla dinamica dei fatti accaduti il 14 maggio 2026", si legge nella nota firmata da Donatella Telli per conto della società. L’azienda ha infine precisato che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fino al termine delle operazioni ancora in corso, nel rispetto delle famiglie coinvolte e del lavoro delle autorità.