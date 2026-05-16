Protagonismo giovanile, Nichelino ottiene un finanziamento di 45 mila euro

Pochi giorni fa era arrivato il via libera della Regione, per il rifinanziamento del progetto "Underground" per i viaggi-studio in Inghilterra (con un aumento della soglia a 45.000 euro), adesso Nichelino riesce ad ottenere un nuovo importante risultato grazie a Fondazione Compagnia di San Paolo.

Promozione del protagonismo giovanile

Anche in questo caso di tratta di un importo di 45 mila euro, per finanziare il progetto presentato dalla Città partecipando al bando “Feste del Primo Voto”, dedicato alla promozione della partecipazione democratica e del protagonismo giovanile attraverso iniziative rivolte alle nuove generazioni.

"Siamo il comune più finanziato in assoluto, dietro soltanto alle grandi città e ai capoluoghi di provincia. Un risultato enorme, che nel giro di una sola settimana porta a 𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 le risorse ottenute a sostegno delle politiche giovanili della nostra città", ha dichiarato con soddisfazione l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola.

La soddisfazione dell'assessore Verzola

"Questo non accade per caso. Accade perché ogni giorno si lavora per costruire opportunità concrete, spazi di partecipazione e strumenti reali per le nuove generazioni", aggiunge l'assessore di Nichelino. "Sono orgoglioso, grato e fiero di questo risultato, perché rappresenta un riconoscimento dell’impegno che mettiamo quotidianamente a sostegno delle politiche giovanili, nel solo e supremo interesse della nostra meravigliosa comunità".