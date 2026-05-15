Villaretto, cantieri per il nuovo punto acqua Smat: “Risultato atteso da anni”

Dopo anni di richieste e interlocuzioni, Villaretto si prepara ad accogliere il suo nuovo punto acqua Smat. Un intervento atteso dal 2021 dalla Circoscrizione 6, che aveva più volte segnalato la necessità di dotare il quartiere di un servizio dedicato alla distribuzione di acqua pubblica.

Un percorso partito nel 2021

L’esigenza del nuovo punto acqua era stata formalizzata già cinque anni dal centro civico che aveva avviato un percorso fatto di documenti, commissioni e sopralluoghi sul territorio.

Un lavoro portato avanti nel tempo grazie alla collaborazione tra la coordinatrice Giulia Zaccaro e la consigliera Roberta Braiato, che hanno seguito l’iter insieme agli uffici competenti e agli enti coinvolti.

Il ruolo della collaborazione istituzionale

Il risultato raggiunto rappresenta un esempio di sinergia tra istituzioni e partecipazione amministrativa. “Collaborazione, correttezza istituzionale e unione tra enti possono portare risultati concreti per i cittadini” così il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, che ha rivolto un ringraziamento particolare all’assessora alla Transizione ecologica Chiara Foglietta, per il supporto e l’attenzione dimostrata verso il territorio.

Un servizio per il quartiere

Il nuovo punto acqua Smat sarà presto inaugurato ufficialmente e messo a disposizione dei residenti del quartiere Villaretto, andando a rispondere a una richiesta storica della zona.

Per l’apertura ufficiale è previsto un momento di inaugurazione pubblica, con la partecipazione delle istituzioni e dei cittadini.