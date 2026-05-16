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Attualità | 16 maggio 2026, 09:02

A Vigone arriva un Coala per ascoltare le persone

Verrà inaugurato oggi un nuovo Centro clinico di psicologia e psicoterapia che si occupa di tutte le età

Caterina Bossa

Caterina Bossa

L’associazione è nata nel 2023 per formare psicologi e psicoterapeuti per diffondere un modello di intervento per la prevenzione e la cura degli esiti del legame di attaccamento insicuro e disorganizzato. Ora sentivamo la necessità di agire sul territorio, collaborando con Comuni, servizi assistenziali e scuole”. Caterina Bossa, psicologa e psicoterapeuta di Piscina, presenta così il Centro clinico Coala che verrà inaugurato oggi, sabato 16 maggio, alle 16, in via Ospedale 1/a, a Vigone, dove c’erano gli uffici dell’ex casa di riposo.

Bossa insegna in una scuola di specializzazione universitaria di psicoterapia e ha scelto Vigone e sarà la direttrice clinica del nuovo centro: “Abbiamo scelto Vigone, perché è un paese vivo e attento alle questioni sociali”.

Il Centro clinico fornirà percorsi gratuiti di prevenzione, come lo Spazio Mamma o lo Spazio Genitori, e, in caso di necessità, prese in carico a pagamento, con uno dei suoi professionisti. Del team fanno parte gli psicologi Alberto Ardiri e Irene Bertone, lo psicoterapeuta Sergio Magliarditi e l’educatrice Desirèe Bruzzese.

Marco Bertello

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