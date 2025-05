Chieri, alcol venduto ai minori: sanzioni e sequestri nei negozi del centro

A seguito di numerose segnalazioni giunte al comando di Polizia Locale di Chieri, gli operatori hanno effettuato accertamenti presso diversi esercizi di vicinato, in particolar modo in via Vittorio Emanuele II, via Roma, via Gualderia e piazza Pellico. In occasione delle verifiche sono emerse reiterate cessioni di alcolici ai minori degli anni 18.

Gli esercenti sono stati regolarmente sanzionati ai sensi della L. 30 marzo 2001, n.125, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 2mila euro ) e una sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da 15 giorni a 3 mesi. Sono stati identificati una ventina di minori.

Sequestri

L’attività di controllo non si è limitata alla vendita degli alcolici ai minori, ma anche la merce esposta in vendita con il sequestro di quella scaduta a tutela dei consumatori. È stato effettuato anche un sequestro di tabacchi lavorati. Seguiranno ulteriori verifiche, che non escluderanno provvedimenti di sospensione o di chiusura degli esercizi.

“Quest’attività è stata fortemente voluta da me e dall’amministrazione comunale, per contrastare la vendita di alcolici ai minori, in quanto veicolo di pregiudizio per i nostri giovani e per la vivibilità sociale - così l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza e Polizia Locale, Biagio Fabrizio Carillo -. L’attività eseguita ha un duplice obiettivo. Da un lato far comprendere ai giovani e alle loro famiglie le conseguenze dannose che provoca l’abuso di alcool a lungo termine, per giungere ad un diverso rapporto dei ragazzi rispetto al consumo di alcool, ovvero affrontando il consumo di bevande alcoliche in modo responsabile, consapevole ed informato, per ridurre i rischi associati al consumo eccessivo dello stesso. Dall’altro lato, per ciò che concerne il decoro urbano, i suddetti interventi servono anche a sensibilizzare gli esercenti e gli acquirenti a non abbandonare i rifiuti su suolo pubblico, favorendone il conferimento negli appositi cestini, al fine di aumentare ulteriormente la sicurezza urbana. L’attenzione a dette tematiche sarà oggetto durante i servizi serali di ulteriori accertamenti da parte del personale del Comando di Polizia Locale, che ringrazio per l’impegno profuso”.