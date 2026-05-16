Il vino di montagna protagonista di una due giorni a Perosa Argentina

Trenta produttori di montagna, da diverse zone del Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna. ‘Vini all’insù’, manifestazione biennale, riporta a Perosa Argentina l’attenzione sulla viticoltura in quota.
La location è Villa Willy di via Re Umberto, le cui porte apriranno oggi, sabato 16, alle 14, fino alle 20. Domani la rassegna proseguirà dalle 10 alle 19.
L’ingresso costa 10 euro con calice e 5 gettoni per le degustazioni. Chi volesse altri gettoni, può acquistarli al costo di un euro.
durante la manifestazione si terranno visite ai vigneti eroici del Comune di Pomaretto e degustazioni guidate.
Il programma completo a questo link.