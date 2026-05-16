A Pinerolo gli studenti suonano e dipingono per migliorare l’aspetto del pronto soccorso

Gli studenti salgono sul palco del Teatro Sociale (piazza Vittorio Veneto 24) di Pinerolo per contribuire a rendere più accogliente il pronto soccorso. Lunedì 18 maggio, alle 21, i cori e le orchestre dell’Istituto comprensivo statale ‘Pinerolo III’ e del Liceo scientifico ‘Curie’ di Pinerolo si esibiranno nello spettacolo ‘I colori della vita’, durante il quale verranno raccolte le offerte per l’intervento all’ospedale di Pinerolo. Intervento in cui saranno coinvolti anche gli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto ‘Buniva’. “Abbiamo accolto con grande piacere l’iniziativa degli istituti scolastici che hanno organizzato il concerto per la nostra azienda. Il fatto che ragazze e ragazzi si impegnino concretamente per il proprio territorio e per il proprio ospedale rappresenta un segnale molto importante di attenzione civica e partecipazione” commenta la dottoressa Eva Anselmo, direttore sanitario dell’Asl To3.

Prove d’orchestra per gli studenti

Sono 39 i componenti dell’orchestra del Curie diretta da Laura Vattano e 18 quelli del coro diretto da Angelo Merletti. A loro si aggiungono tre studenti che si occuperanno delle letture ad alta voce sotto la guida della professoressa Giancarla Deferrari.

L’orchestra dell’Istituto comprensivo ‘Pinerolo III’ invece è composta da 45 elementi dell’indirizzo musicale, coordinato dalla professoressa Claudia Rostagno. Saranno diretti da Umberto Neri e con loro si esibiranno anche i 15 coristi diretti da Chiara Merlo e Marilena Gallo.

Entrambe le scuole hanno preparato un loro repertorio ma si esibiranno anche con dei brani comuni che hanno provato nei giorni scorsi nelle aule del ‘Pinerolo III’: “L’iniziativa ricalca quella che abbiamo svolto nei mesi di dicembre e gennaio, quando i nostri studenti hanno suonato e cantato in pediatria, nell’atrio dell’ospedale e nella cappella – racconta la dirigente dell’Istituto, Erica Di Stefano –. Attività di questo tipo contribuiscono ad alimentare un senso di appartenenza tra i giovani che sono sempre più disaffezionati verso le istituzioni”.

Anche il Buniva per il pronto soccorso

La metodologia adottata dalle scuole nella progettazione de ‘I colori della vita’ è quella del service learning che unisce l’apprendimento curricolare al servizio solidale verso la comunità. “Si tratta di una proposta pedagogica dove l’apprendimento scolastico si fonde con il servizio concreto alla comunità. Attraverso la musica, i nostri studenti hanno la possibilità di diventare protagonisti di un’azione di cittadinanza attiva, trasformando le competenze acquisite in un beneficio reale per il territorio”, spiega la dirigente del Curie, Caterina Melis.

Il beneficio, in questo caso, sarà la ritinteggiatura del pronto soccorso che l’Asl To3 realizzerà con tempistiche non ancora definite, seguendo gli studi scientifici sul benessere nei luoghi sanitari. In questa fase del progetto interverranno gli studenti del Liceo artistico che realizzeranno quadri e pannelli decorativi da esporre. “L’obiettivo è rendere il pronto soccorso più accogliente e più umano per chi vi accede, pazienti, familiari, e per i nostri professionisti che vi operano ogni giorno” conclude la dottoressa Anselmo.