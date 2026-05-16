Seven Springs, continua il suo viaggio tra musica e libertà con Paolo Fresu e Rapahel Gualazzi

Prosegue la rassegna di Seven Springs, il festival diretto da Gloria Campaner e Nicola Campogrande che trasforma ogni concerto in uno spazio aperto di relazione, ascolto e sorpresa, mettendo al centro il dialogo con alcune delle realtà culturali più vitali del panorama. I prossimi appuntamenti sono in programma il 19 e il 22 maggio alla Scuola Holden.

La data del 19 maggio sarà all’insegna del jazz e dell’improvvisazione, in un intreccio musicale fra tradizione e contemporaneità. Il musicista e compositore Paolo Fresu suonerà tromba e flicorno insieme all’organetto di Pierpaolo Vacca, che porterà sul palco anche suggestioni elettroniche. Ad accompagnarli, la voce intensa della cantante Karima. La serata nasce dalla collaborazione con Umbria Green Festival e Moncalieri Jazz Festival.

Come nascono le canzoni è invece l’appuntamento del 22 maggio: un incontro a metà tra concerto e talk che vedrà protagonisti Raphael Gualazzi, voce e pianoforte, e Stefano Senardi, storico produttore e figura centrale della discografia italiana. Tra musica, racconti e riflessioni sul processo creativo, i due artisti dialogheranno direttamente con gli studenti della Holden, trasformando il palco in uno spazio aperto di confronto e condivisione. La serata si concluderà con uno dei momenti simbolo del festival, il “terzo tempo”, affidato per l’occasione a Kappa FuturFestival, partner dell’evento, che porterà negli spazi della Scuola Holden un dj set live capace di prolungare l’esperienza dell’ascolto oltre i confini del concerto, creando un ponte naturale tra musica dal vivo, elettronica e incontro tra pubblici differenti.

L’obiettivo di Seven Springs è infatti abbattere la distanza tradizionale tra pubblico e artisti, costruendo un’esperienza intensa ma accessibile, dove in 45 minuti di musica e 20 di dialogo prende forma una narrazione condivisa.



