Al Salone del Libro tornano "Le parole del Volontariato", grande spazio del Terzo Settore

Dal volontariato che entra negli ospedali attraverso la pet therapy ai percorsi di inclusione per i figli dei detenuti, dalla rigenerazione dei beni confiscati alla mafia fino ai temi dell’economia sociale, della partecipazione giovanile e della certificazione delle competenze: il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 si prepara ad accogliere nuovamente “Le parole del Volontariato”, il grande spazio dedicato al racconto dell’impegno civico e del Terzo Settore.

Anche quest’anno Vol.To, insieme ai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte coordinati da CSVnet Piemonte ETS, al CSV Valle d’Aosta e a CSVnet, sarà presente all’interno di uno degli appuntamenti culturali più importanti d’Europa con un ricco calendario di incontri, testimonianze e dialoghi.

Lo stand del volontariato – Padiglione Oval, stand T130-U129 – diventerà per tutta la durata del Salone un luogo di confronto e partecipazione, dove il Terzo Settore potrà raccontare il proprio impegno quotidiano attraverso esperienze concrete, storie di comunità e riflessioni sul presente e sul futuro della cittadinanza attiva.

Il programma propone una pluralità di temi che restituisce tutta la ricchezza e la complessità del volontariato contemporaneo. Si parlerà di pet therapy nei reparti pediatrici, di genitorialità e detenzione con il progetto “Liberi Legami”, di legalità e riutilizzo sociale dei beni confiscati, ma anche di economia sociale, ricambio generazionale e sostenibilità del Terzo Settore.

Ampio spazio sarà dedicato inoltre alla valorizzazione delle competenze maturate nel volontariato, alla costruzione di territori più sostenibili e inclusivi, al rapporto tra sport e impegno sociale, al potere della musica come strumento di relazione e comunità, fino ad arrivare al ruolo dei media nel raccontare il volontariato e alla partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica. Non mancheranno momenti dedicati alla clownterapia, alla prevenzione sanitaria e all’educazione al primo soccorso, così come riflessioni sulla comunicazione interculturale e sull’importanza delle parole nella costruzione di relazioni autentiche e inclusive.

I talk promossi da Vol.To ETS

All’interno dello spazio “Le parole del Volontariato”, Vol.To ETS porterà al Salone del Libro alcune esperienze associative del territorio torinese, con un calendario di incontri dedicato a cura, prevenzione, comunicazione, solidarietà e partecipazione giovanile.

Tra gli appuntamenti da segnalare, particolare attenzione merita “Partecipare per cambiare”, in programma lunedì 18 maggio, dalle 12.00 alle 13.30. Il talk vedrà protagonisti i giovani della Consulta Provinciale degli Studenti e i delegati piemontesi del Servizio Civile Universale, chiamati a confrontarsi sul valore della partecipazione giovanile alla vita sociale, civica e comunitaria. Un’occasione per riflettere su come l’impegno attivo possa diventare esperienza di crescita personale, responsabilità collettiva e costruzione del futuro.

Gli appuntamenti curati da Vol.To ETS saranno:

Giovedì 14 maggio, ore 11.30-12.30

Le filastrocche solidali che portano la Pet Therapy in ospedale

A cura di Api di Carta APS

Un incontro dedicato al progetto editoriale nato per sostenere la Pet Therapy nei reparti pediatrici dell’Asl TO5, dove gli Interventi Assistiti con gli Animali diventano occasione di conforto, gioco e relazione per i piccoli pazienti.

Relatori: Orsola Vanda Paolella, Paola Rivetti, dottoressa Donatella Comito.





A cura di Un incontro dedicato al progetto editoriale nato per sostenere la Pet Therapy nei reparti pediatrici dell’Asl TO5, dove gli Interventi Assistiti con gli Animali diventano occasione di conforto, gioco e relazione per i piccoli pazienti. Orsola Vanda Paolella, Paola Rivetti, dottoressa Donatella Comito. Sabato 17 maggio, ore 14.30-15.30

Il clown come terapia: essere volontari del sorriso

A cura di V.I.P. Torino – ViviamoInPositivo Torino ODV

Le testimonianze dei volontari racconteranno 25 anni di clownterapia nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e nei contesti di fragilità sociale, dove il sorriso diventa strumento di vicinanza, ascolto e resilienza.

Relatori: i volontari di V.I.P. Torino.





A cura di Le testimonianze dei volontari racconteranno 25 anni di clownterapia nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e nei contesti di fragilità sociale, dove il sorriso diventa strumento di vicinanza, ascolto e resilienza. i volontari di V.I.P. Torino. Sabato 17 maggio, ore 16.00-17.30

Prendersi cura del proprio cuore: prevenzione ed educazione

A cura di Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ODV ETS

Un momento di sensibilizzazione dedicato alla cultura del primo soccorso, alla prevenzione dell’arresto cardiaco e alle manovre di rianimazione, nel decennale della scomparsa di Lorenzo Greco.

Relatori: Marcello Segre, dottoressa Mihaela Monica Popa, Francesco Amatuzzo.





A cura di Un momento di sensibilizzazione dedicato alla cultura del primo soccorso, alla prevenzione dell’arresto cardiaco e alle manovre di rianimazione, nel decennale della scomparsa di Lorenzo Greco. Marcello Segre, dottoressa Mihaela Monica Popa, Francesco Amatuzzo. Lunedì 18 maggio, ore 11.00-12.00

Comunicare non è un’attività scontata

A cura di Intercultura

Un’attività dinamica per riflettere sul valore della comunicazione interculturale, mostrando come ogni parola sia legata non solo alla lingua, ma anche alla storia, alla cultura e ai contesti sociali.

Relatori: Laura Barilari, Claudia Chiaperotti.





A cura di Un’attività dinamica per riflettere sul valore della comunicazione interculturale, mostrando come ogni parola sia legata non solo alla lingua, ma anche alla storia, alla cultura e ai contesti sociali. Laura Barilari, Claudia Chiaperotti. Lunedì 18 maggio, ore 12.00-13.30

Partecipare per cambiare

A cura della Consulta Provinciale degli Studenti e della Delegazione regionale del Servizio Civile Universale

Un dialogo aperto sul valore della partecipazione attiva nella vita dei giovani, a partire dalle esperienze di rappresentanza studentesca e di servizio civile. Il talk metterà in evidenza i benefici dell’impegno civico non solo per la comunità, ma anche per il percorso di crescita personale dei ragazzi e delle ragazze coinvolti.

Relatori: Francesco Colaianni, rappresentante nazionale della Macroarea Nord; Federico Priolo, rappresentante regionale del Piemonte; Aurora Pizzimenti, vice rappresentante regionale del Piemonte.

Stefano Meneghello, presidente di Vol.To: “La presenza di Vol.To ETS al Salone Internazionale del Libro è ormai una consuetudine significativa, perché porta il volontariato dentro uno dei luoghi culturali più importanti del nostro territorio e del Paese. ‘Le parole del Volontariato’ non è soltanto uno spazio espositivo o un calendario di incontri, ma un’occasione per raccontare quanto il Terzo Settore sia parte viva della comunità: nei luoghi di cura, nelle scuole, nelle relazioni di prossimità, nei percorsi di inclusione e nelle esperienze quotidiane di cittadinanza attiva. Quest’anno abbiamo voluto dare particolare attenzione al tema dei giovani, perché il futuro del volontariato passa dalla loro capacità di sentirsi protagonisti della vita sociale. Il talk ‘Partecipare per cambiare’, con la Consulta Provinciale degli Studenti e i delegati piemontesi del Servizio Civile Universale, va proprio in questa direzione: ascoltare le nuove generazioni, valorizzare le loro esperienze e costruire con loro spazi concreti di partecipazione. Come Vol.To ETS crediamo che il volontariato sia anche questo: una palestra di responsabilità, relazione e comunità, capace di formare cittadini più consapevoli e più attenti al bene comune”.

“Essere presenti al Salone Internazionale del Libro significa portare il volontariato dentro uno dei principali luoghi di produzione culturale del Paese – dichiara il presidente di CSVnet Piemonte ETS, Daniele Giaime – È importante che il Terzo Settore possa raccontarsi non solo attraverso i servizi che offre, ma anche attraverso idee, esperienze e riflessioni capaci di generare partecipazione e senso di comunità. Il valore di questa iniziativa sta anche nel grande lavoro di rete costruito insieme: i CSV piemontesi, il CSV Valle d’Aosta e CSVnet nazionale hanno saputo collaborare per realizzare un programma ricco e plurale, che restituisce la forza di un volontariato capace di fare sistema e di parlare con una voce condivisa”.

“Le parole del Volontariato” si conferma così uno spazio in cui il mondo del Terzo Settore incontra cittadini, istituzioni, studenti e operatori culturali, trasformando il racconto dell’impegno sociale in occasione di dialogo, consapevolezza e crescita collettiva.