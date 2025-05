Guai a chi tocca i gatti vagabondi: Nichelino lancia una campagna di sensibilizzazione

Nichelino, comune amico degli animali, ha da poco lanciato una campagna per la tutela dei felini vaganti. Con “Hands Off the Cat” l'obiettivo è quello di invitare i cittadini a riflettere prima di intervenire quando vedono un gatto che vaga sul territorio.

Verzola: "Il gatto può vagare libero sul territorio"

"Troppo spesso, spinti da un impulso emotivo comprensibile ma pericoloso, si tende a prelevare animali che, in realtà, non necessitano di essere “salvati”, finendo inconsapevolmente per commettere un vero e proprio illecito. Per legge, infatti, il gatto è l’unico animale cui è consentito il vagare libero sul territorio, a differenza del cane", ha spiegato l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.