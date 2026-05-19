Pino Torinese regala la Costituzione ai neo 18enni per la Festa della Repubblica

Giovedì 28 maggio il Comune di Pino Torinese celebrerà la maggiore età dei suoi ragazzi e gli 80 anni del voto alle donne, per la Festa della Repubblica

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale di Pino Torinese incontra le cittadine e i cittadini neo-diciottenni, per celebrare il raggiungimento di un'età di grande importanza e valore sociale e consegnare loro una copia della Costituzione.

L'incontro, organizzato in collaborazione con la Consulta Giovanile Pinese, il Gruppo Scout di Pino Torinese, l'associazione Libera e il Teatro dei Pari, si terrà giovedì 28 maggio alle ore 18:30 presso l'Auditorium di piazza Maria Montessori (già via Folis, 9). L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale del Piemonte.

Quest'anno la serata sarà ancora più significativa: ricorrono gli 80 anni dal primo voto delle donne, la storica conquista che ha segnato la nascita del suffragio universale e della democrazia moderna in Italia.

La serata vedrà gli interventi istituzionali dell'Amministrazione, della Consulta Giovanile Pinese e del Gruppo Scout, e gli interventi di Andrea Zummo, referente provinciale dell'associazione contro le mafie Libera, che suggerirà come poter vivere attivamente la Costituzione ogni giorno, e dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato quest'anno al Treno della Memoria, i quali porteranno la loro testimonianza sul viaggio e sulla visita ai campi di sterminio nazisti. Seguirà la premiazione delle studentesse e degli studenti vincitori delle borse di studio per meriti scolastici promosse dal Comune di Pino Torinese, e la consegna ufficiale della Costituzione ai neo-diciottenni.

La serata si concluderà con uno spettacolo multimediale di musica, immagini e parole curato dal musicista Simone Zoja.

«Con questo appuntamento vogliamo dare il benvenuto nella cittadinanza attiva ai nostri e alle nostre giovani neo-maggiorenni, offrendo loro un'occasione per riflettere sul significato della Costituzione, colonna portante dei principi e dei valori che ognuno di noi è tenuto a seguire nella propria quotidianità — ha dichiarato la Sindaca Alessandra Tosi —. Quest'anno celebriamo anche gli 80 anni dal primo voto delle donne: un anniversario che ci ricorda quanto ogni diritto democratico sia il frutto di una conquista e vada difeso e vissuto ogni giorno. Essere cittadine e cittadini significa partecipare, conoscere, prendersi cura della propria comunità, e questa serata vuole essere proprio un primo passo in questa direzione».

«Ogni anno ci teniamo a dedicare una serata speciale a chi compie 18 anni ed entra, con il diritto di voto, attivamente nella vita civile della nostra comunità — ha aggiunto l'Assessora alle Politiche Giovanili Elisa Pagliasso —. Accogliere i nuovi cittadini e le nuove cittadine, presentare loro la Costituzione e le realtà associative giovanili del territorio è un gesto concreto di attenzione verso le giovani generazioni. La presenza del Teatro dei Pari arricchisce ulteriormente la serata proprio perché focalizzata anch'essa su un primo voto, in questo caso sul momento storico del primo voto alle donne. Il centro della serata è infatti, sotto diversi punti di vista, la consapevolezza e la difesa dei propri diritti e della democrazia».