Una settimana in montagna con "Mato Grosso", il progetto rivolto ai giovani dai 15 ai 20 anni

Una settimana in montagna per vivere un’esperienza di gruppo, lavorare insieme e contribuire a un progetto di solidarietà internazionale. È l’iniziativa promossa dall’Operazione Mato Grosso e dall’associazione Missione Montagna, rivolta a ragazze e ragazzi dai 15 ai 20 anni. Il campo si svolgerà da domenica 21 a sabato 27 giugno 2026 al Rifugio Seytes, in Borgata Seytes, in Val Troncea, nel territorio di Pragelato, a quasi 2.000 metri di altitudine. L’appuntamento rientra nel progetto “Avventura Seytes”, nato attorno alla ristrutturazione di una casa di montagna destinata a diventare rifugio e luogo di accoglienza.

Da cinque anni, in Piemonte, gruppi di giovani volontari dell’Operazione Mato Grosso sono impegnati nel recupero della struttura, occupandosi soprattutto del trasporto dei materiali e dei lavori necessari per renderla pronta alla nuova destinazione. L’obiettivo è avviare la gestione del rifugio all’inizio di luglio 2026. La struttura sarà affidata a giovani adulti volontari, che si occuperanno dell’accoglienza e del servizio. Tutti i ricavati della stagione saranno devoluti alle missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina, dove il movimento sostiene oltre 100 missioni in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile attraverso lavori, attività e iniziative di solidarietà.

Il campo estivo al Rifugio Seytes nasce dalla convinzione che la montagna, la semplicità, la fatica condivisa, il silenzio e la vita comunitaria possano diventare occasioni di amicizia, crescita e incontro. Durante la settimana, ragazze e ragazzi provenienti da diverse realtà avranno la possibilità di condividere il lavoro, i pasti, le serate e momenti di confronto, vivendo un’esperienza lontana dalla quotidianità e immersa nella natura della Val Troncea. Il campo non sarà soltanto un periodo di attività manuale, ma anche un’occasione per conoscere persone nuove, mettersi in gioco e scoprire il valore concreto del volontariato.

Per conoscere meglio il progetto e ricevere informazioni sull’iniziativa, è prevista una giornata di incontro sabato 23 maggio a Seytes, con ritrovo alle ore 8.00 in Borgata Brillante 42. Sarà l’occasione per incontrare i volontari, visitare il luogo e scoprire da vicino il percorso che porterà all’apertura del rifugio. Per informazioni è possibile contattare Maria al numero 333 8872445. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.missionemontagna.org e sui canali social di Missione Montagna.