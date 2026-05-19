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Eventi | 19 maggio 2026, 09:09

Una settimana in montagna con "Mato Grosso", il progetto rivolto ai giovani dai 15 ai 20 anni

Dal 21 al 27 giugno al Rifugio Seytes, in Val Troncea, un campo estivo tra volontariato, natura e solidarietà

Una settimana in montagna con &quot;Mato Grosso&quot;, il progetto rivolto ai giovani dai 15 ai 20 anni

Una settimana in montagna per vivere un’esperienza di gruppo, lavorare insieme e contribuire a un progetto di solidarietà internazionale. È l’iniziativa promossa dall’Operazione Mato Grosso e dall’associazione Missione Montagna, rivolta a ragazze e ragazzi dai 15 ai 20 anni. Il campo si svolgerà da domenica 21 a sabato 27 giugno 2026 al Rifugio Seytes, in Borgata Seytes, in Val Troncea, nel territorio di Pragelato, a quasi 2.000 metri di altitudine. L’appuntamento rientra nel progetto “Avventura Seytes”, nato attorno alla ristrutturazione di una casa di montagna destinata a diventare rifugio e luogo di accoglienza.

Da cinque anni, in Piemonte, gruppi di giovani volontari dell’Operazione Mato Grosso sono impegnati nel recupero della struttura, occupandosi soprattutto del trasporto dei materiali e dei lavori necessari per renderla pronta alla nuova destinazione. L’obiettivo è avviare la gestione del rifugio all’inizio di luglio 2026. La struttura sarà affidata a giovani adulti volontari, che si occuperanno dell’accoglienza e del servizio. Tutti i ricavati della stagione saranno devoluti alle missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina, dove il movimento sostiene oltre 100 missioni in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile attraverso lavori, attività e iniziative di solidarietà.

Il campo estivo al Rifugio Seytes nasce dalla convinzione che la montagna, la semplicità, la fatica condivisa, il silenzio e la vita comunitaria possano diventare occasioni di amicizia, crescita e incontro. Durante la settimana, ragazze e ragazzi provenienti da diverse realtà avranno la possibilità di condividere il lavoro, i pasti, le serate e momenti di confronto, vivendo un’esperienza lontana dalla quotidianità e immersa nella natura della Val Troncea. Il campo non sarà soltanto un periodo di attività manuale, ma anche un’occasione per conoscere persone nuove, mettersi in gioco e scoprire il valore concreto del volontariato.

Per conoscere meglio il progetto e ricevere informazioni sull’iniziativa, è prevista una giornata di incontro sabato 23 maggio a Seytes, con ritrovo alle ore 8.00 in Borgata Brillante 42. Sarà l’occasione per incontrare i volontari, visitare il luogo e scoprire da vicino il percorso che porterà all’apertura del rifugio. Per informazioni è possibile contattare Maria al numero 333 8872445. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.missionemontagna.org e sui canali social di Missione Montagna.

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