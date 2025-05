Matilda De Angelis, Mario Martone e Ippolita di Majo a Torino per “Fuori”, in gara a Cannes

L’unico film italiano in concorso al Festival di Cannes, "Fuori" di Mario Martone, scritto dal regista insieme a Ippolita Di Majo e interpretato da Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie sarà presentato anche a Torino in un doppio appuntamento.

Venerdì 23 maggio Mario Martone, Ippolita Di Majo e Matilda De Angelis saranno prima alle 20,45 al Cinema Nazionale, dove si fermeranno per una chiacchierata con il pubblico a fine serata, e dopo alle 21 al Cinema Eliseo per un saluto a inizio film.

La trama

Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.