Moncalieri, chiusura della campagna elettorale di Maurizio Fontana: giovedì 21 arrivano i big del centrodestra

Grande chiusura di campagna elettorale per Maurizio Fontana, candidato sindaco del centrodestra a Moncalieri. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio alle ore 18.30 alla Bocciofila San Marco di via Vico 2, dove è previsto un evento politico e conviviale con la partecipazione di importanti esponenti nazionali e regionali della coalizione.

A sostenere Fontana arriveranno infatti tre nomi di primo piano del centrodestra italiano: Giovanni Donzelli per Fratelli d’Italia, Riccardo Molinari per la Lega e Alberto Cirio per Forza Italia. Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, porterà il sostegno del partito di Giorgia Meloni alla candidatura di Fontana. Presenza di rilievo anche per la Lega con Riccardo Molinari, presidente del gruppo parlamentare del Carroccio alla Camera dei Deputati, figura di riferimento del partito in Piemonte. A rappresentare Forza Italia ci sarà invece Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

Accanto ai principali leader della coalizione saranno presenti numerosi parlamentari e rappresentanti istituzionali del territorio. Per Fratelli d’Italia interverranno anche l’onorevole Augusta Montaruli e l’onorevole Fabrizio Comba. Per la Lega saranno presenti i deputati Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, oltre al consigliere regionale Andrea Cerutti. In rappresentanza di Forza Italia parteciperà inoltre il senatore Roberto Rosso.

L’evento rappresenterà il momento conclusivo di una campagna elettorale che ha visto Maurizio Fontana impegnato sul territorio attraverso incontri, ascolto dei cittadini e proposte per il futuro della città. La presenza contemporanea dei vertici politici di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia vuole sottolineare la compattezza e l’unità della coalizione a sostegno del candidato sindaco di Moncalieri.

La serata prevede inoltre interventi politici, musica con DJ set di DJ Felix e un buffet finale aperto ai partecipanti. Un appuntamento che punta a trasformarsi non solo in una chiusura elettorale, ma anche in un momento di partecipazione e condivisione con cittadini, simpatizzanti e militanti del centrodestra.