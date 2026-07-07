Un’estate in missione per gli Aib di Torre Pellice

Ci sono il vice capo squadra Sergio Paoletti e la volontaria Roberta Ricotto tra i membri dell’Aib (Anticendi boschivi) della Val Pellice partiti sabato 4 luglio per la missione estiva extra regionale in Lazio, dove rimarranno fino a sabato 11 luglio. Entrambi fanno parte della squadra di Torre Pellice che sarà anche impegnata in Calabria con il capo squadra Luca Aglì e il vice capo squadra Alder Gaydou che partiranno, invece, sabato 15 agosto. “Durante le missioni estive siamo impegnati in attività di pattugliamento, prevenzione ed estinzione incendi boschivi su chiamata della Soup (Sala operativa unificata permanente, ndr), cioè della sala operativa unificata permanente locale. Affianchiamo quindi nelle operazioni le associazioni locali nel periodo estivo nei territori maggiormente esposti al rischio” spiega Aglì.

E per raggiungere le zone critiche i volontari si spingono anche oltre confine: “Alcuni volontari Aib della Val Pellice sono stati impegnati già a Marsiglia e tra le missioni estive c’è anche la Sardegna” aggiunge Aglì che tornerà dalla Calabria con Gaydou sabato 22 agosto.