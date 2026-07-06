Toma di Lanzo, la mostra compie 30 anni e diventa nazionale: due fine settimana di eventi a Usseglio [FOTO]

La Mostra della Toma di Lanzo® e dei formaggi d’alpeggio compie trent’anni e festeggia il traguardo diventando a tutti gli effetti un evento nazionale.

Una manifestazione che si muove sulle linee guide del turismo sostenibile, delle tradizioni locali e della biodiversità, rilanciando l’economia locale.

"Crediamo fortemente in questa Mostra Nazionale e, soprattutto, crediamo nel valore inestimabile della Toma di Lanzo, un prodotto d'eccellenza che racchiude in sé l'identità, la fatica e la passione della nostra gente di montagna - commenta Andrea Poma, sindaco di Usseglio - Il nostro obiettivo resta quello di unire la profonda tradizione locale a una gestione di alto livello, capace di garantire alla Mostra la valorizzazione che merita. Questa edizione speciale sarà un momento di grande partecipazione e condivisione per cittadini, produttori e visitatori".

"Un momento di festa e di attività rivolte a tutti - aggiunge l'assessore regionale Marco Gallo - La mostra è un momento per promuovere la montagna e i suoi prodotti. Ogni giorno cerchiamo di sostenere questo genere di attività che consentono di vivere in questi luoghi".

“C’è un tema fondamentale è che la toma di Lanzo rappresenta simbolo dei prodotti di valle. In questi due settimane la valle di Viù può essere conosciute da decine di migliaia di persone. Sposata due aspetti della conoscenza e del turismo ma anche del sostegno alle aziende che vivono in montagna tutto l’anno. Il numero di imprese presenti sono agricoli, quindi connubio tra agricoltura e turismo è una grande iniziativa. Formaggi d'alpeggio sono la grande eccellenza della nostra regione” spiega l’assessore Gian Luca Vignale.

“La toma di Lanzo permette di conoscere un’eccellenza di questo territorio al di là dei confini piemontesi ed è la metafora di come si vive in montagna. Ha bisogno di tanta fatica e tanto lavoro. Vivere in montagna vuol dire vivere in salita, significa affrontare sempre delle sfide, ma poi i risultati ci sono. Dobbiamo sostenere queste iniziative per dare respiro alle aziende d'alpeggio” conclude Sonia Cambursano, consigliera delegata di Città Metropolitana, che quest’anno ha rinnovato l’offerta della Corriera della Toma con viaggi sia al sabato che alla domenica.

La rassegna che si svolgerà dal 10 al 12 luglio e poi il 18 e 19 luglio a Usseglio unisce ancora una volta cultura e gusto. Stand commerciali, streetfood, laboratori, degustazioni guidate, attività per conoscere gli animali, cultura, divertimento e gusto sono al centro del programma.

La manifestazione, che coinvolge le vie limitrofe alla centrale Via Roma, ha inizio venerdì 10 luglio con il taglio della Toma alle ore 18.30 e a seguire, alle 19, un’esperienza gastronomica conviviale e informale, pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta delle diverse anime della Toma: in purezza, in crema, in fonduta, in abbinamento con carni, verdure, erbe, nocciole e ingredienti del territorio. Un racconto a tappe, costruito attraverso assaggi caldi e freddi, finger food, primi piatti e preparazioni pensate per valorizzare la versatilità di questo formaggio.

Per info e programma completo: https://www.eventiusseglio.it/post/30-mostra-nazionale-della-toma-di-lanzo-e-dei-formaggi-d-alpeggio?site=eventi-usseglio