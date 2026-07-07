Il Comune di Pino Torinese avvia il censimento delle eventuali colonie feline presenti sul territorio comunale, un’azione per prevenire fenomeni di randagismo. Chiunque sia a conoscenza di una colonia di gatti randagi, cioè almeno quattro animali che vivono insieme in libertà, potrà segnalare la colonia entro il 15 settembre 2026.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della convenzione tra la LIDA di Chieri e il Corpo di Polizia Locale di Pino Torinese, e ha l'obiettivo di censire le eventuali colonie di gatti randagi presenti in paese per tutelarne il benessere.

Anagrafe felina

Attraverso le segnalazioni raccolte, LIDA potrà istituire l'anagrafe delle colonie feline, come previsto dalla normativa regionale (L.R. 34/1993), programmare le sterilizzazioni in collaborazione con l’ASL TO5 e riconoscere il lavoro svolto dalle persone che quotidianamente si occupano dei gatti randagi.

Chiunque può segnalare una colonia felina di cui sia a conoscenza sul territorio di Pino Torinese compilando l'apposito modulo, disponibile al seguente link:

Il modulo compilato e firmato potrà essere inviato via mail o PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it oppure a mano all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì con orario 8:30-12:00 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 16:00 alle 18:00.

Nel modulo, oltre al luogo della colonia, potranno essere indicati il numero di gatti che la popolano, la presenza di punti di alimentazione o cuccette, se c’è una persona che se ne sta occupando e, se a conoscenza, dello stato di sterilizzazione o di malattia.

"Azione tutela benessere animale"

“Si tratta di un'azione importante nella prevenzione e nella promozione della cultura della tutela e del benessere animale sul nostro territorio - ha commentato l’assessora Elisa Pagliasso - anche a seguito dell'attività di sensibilizzazione che avevamo già avviato lo scorso anno nelle scuole e quella di contrasto dell'uso dei fuochi e botti di Capodanno. Questo censimento può aiutare la LIDA ad avere una mappatura della situazione e prendersi cura degli eventuali gatti randagi sul territorio, per incentivare la convivenza serena e rispettosa con il mondo animale”.