FondazioneOz presenta il Bilancio Sociale 2025: 243 bambini e ragazzi sostenuti nel 2025

C'è un valore che va oltre i numeri e che ogni giorno si traduce in accoglienza, percorsi educativi, inclusione lavorativa e sostegno alle famiglie. Il Bilancio Sociale 2025 di FondazioneOz fotografa il primo anno completo di attività dopo la trasformazione da associazione a Fondazione, restituendo l'impatto concreto di un progetto capace di generare benessere non solo per le persone accolte, ma per l'intera comunità.

I numeri raccontano una realtà sempre più centrale nel panorama sociale torinese. Nel corso dell'anno sono stati seguiti 243 bambini e ragazzi che vivono situazioni di malattia, disabilità o fragilità, mentre 950 membri della comunità hanno preso parte alle attività promosse da FondazioneOz. Oltre 600 genitori e caregiver hanno beneficiato direttamente dei servizi offerti, in un percorso che mette al centro non solo il bambino, ma l'intero nucleo familiare.

Le attività hanno registrato 19.200 partecipazioni, pari a oltre 39.000 ore di presenza, confermando CasaOz come uno spazio di relazione, crescita e sostegno che accompagna quotidianamente le famiglie nei momenti più delicati della loro vita.

L'impatto di FondazioneOz si misura anche nella capacità di generare occupazione e inclusione. Tra FondazioneOz e MagazziniOz lavorano oggi oltre 60 persone, affiancate da 115 volontari che nel solo 2025 hanno dedicato oltre 6.000 ore alle attività della Fondazione.

Proprio MagazziniOz, la cooperativa sociale nata da FondazioneOz, rappresenta una delle espressioni più concrete di questo modello. Attraverso i suoi percorsi di inclusione lavorativa ha accompagnato, dalla sua apertura, all'assunzione 30 persone svantaggiate: 22 all'interno di MagazziniOz (12 con contratto a tempo indeterminato) e 8 presso aziende esterne. Un risultato che testimonia la capacità del progetto di trasformare il lavoro in uno strumento di inclusione e autonomia. Parallelamente, il ristorante ha accolto nel 2025 13.862 coperti, servito 1.976 aperitivi e ospitato anche 1.769 coperti in occasione di eventi, confermandosi un luogo di incontro, partecipazione e inclusione aperto alla città.

Enrica Baricco, Presidente e Fondatrice di FondazioneOz: “Il Bilancio Sociale non è solo uno strumento di rendicontazione, ma il racconto concreto di ciò che siamo e dell'impatto che ogni giorno cerchiamo di generare. La trasformazione in FondazioneOz ci ha dato una struttura ancora più solida per garantire continuità alla nostra missione, senza cambiare ciò che ci guida da sempre: la Quotidianità che Cura. Dietro ogni numero ci sono bambini, famiglie, persone e relazioni che crescono insieme a noi. È grazie al lavoro di tutta la nostra comunità (operatori, volontari, sostenitori e partner) che possiamo continuare a costruire opportunità, inclusione e futuro”.

Il Bilancio Sociale racconta anche una Fondazione in continua evoluzione. Dopo il passaggio da Associazione a Fondazione avvenuto nel 2024, il lavoro si è concentrato sul consolidamento della governance, sul rafforzamento dell'organizzazione e sulla costruzione di una visione unitaria, garantendo continuità ai progetti e maggiore capacità di risposta ai bisogni emergenti.

Lo sguardo è già rivolto al futuro. Il 2025 è stato infatti un anno di preparazione all'apertura del Molino di CasaOz, il nuovo spazio che amplierà ulteriormente l'offerta di FondazioneOz con ambienti dedicati all'accoglienza, alla socialità e all'autonomia, rafforzando la presenza di FondazioneOz, con CasaOz e i MagazziniOz, sul territorio e la sua capacità di costruire nuove opportunità di inclusione.