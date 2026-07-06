A Perosa Argentina la Nuova Pro loco è ufficiale: Crisci è il presidente

È ufficiale il direttivo della Nuova Pro loco di Perosa Argentina, già di fatto attiva nell’organizzazione della festa patronale di agosto ma che, per presentarsi, attendeva lo scioglimento della precedente associazione, che sarà effettivo nei prossimi giorni. Giovedì 2 luglio alla sala conferenze dell’Associazione Lilium ha incontrato le associazioni del territorio a cui ha illustrato i motivi che hanno portato alla costituzione della nuova associazione. “La scelta è stata adottata per motivi tecnici: era più facile per noi fondare una nuova Pro loco che adottare tutti quegli aggiornamenti necessari per conformare la vecchia alla normativa del terzo settore” afferma Giuseppe Crisci, il nuovo presidente.

I membri del direttivo e la nascita della ‘Pro loco giovani’

La sua vice è Cinzia Lanzavecchia già segretaria, in passato, nella precedente associazione. “Ben due terzi del nuovo direttivo è composto da membri già della vecchia Pro loco, quasi tutti eravamo i ‘nuovi entrati’” specifica Crisci. Il ruolo del segretario è stato affidato a Stefano Castagno e ogni consigliere è punto di riferimento di specifici temi e attività. Maria Ghigo è referente per l’arte, cultura e creatività; Cristiano Nepote dell’enogastronomia e dell’organizzazione eventi; Mario Baldassa del gruppo giovani e dei volontari; Sara Mercurio di mercatini, creatività e comunicazione.

Novità significative si riscontrano tra i volontari: “Assieme alla Nuova Pro loco è partito il gruppo chiamato ‘Pro loco giovani’ – annuncia Crisci –. È composto da una ventina di ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Questo progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al volontariato”.

Un dj per San Genesio e un futuro per spazio Campana

Alimentare l’incubatoio di giovani volontari è uno degli obiettivi della Nuova Pro loco di Perosa Argentina: “Grazie proprio ai ragazzi abbiamo introdotto una novità per la festa patronale di San Genesio, che si svolgerà dal 21 al 23 agosto. Si tratta della serata dj in programma proprio il primo giorno e che è stata organizzata dai giovani” rivela Crisci.

Inoltre, l’associazione vuole aprire ai cittadini spazio Campana,che diventerà una saletta sociale: “Sarà la nostra sede operativa ma anche uno spazio aperto alla cittadinanza. La immaginiamo come punto di accoglienza, dove residenti e turisti potranno trovare materiale sul territorio, ma anche come uno spazio a disposizione della comunità, in grado di ospitare piccole mostre, presentazioni di libri, incontri culturali, conferenze, laboratori, riunioni associative e momenti di confronto”.