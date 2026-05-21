Ugi Weekend ad Alassio, 28 ospiti da Torino per due giorni di spensieratezza

Giunto al terzo anno UWA, Ugi Weekend ad Alassio, è ormai un appuntamento imperdibile, un momento di solidarietà con il quale Davide Revello dei Bagni Corner Beach, ideatore dell’iniziativa, gli sponsor e le attività commerciali di zona Barusso, desiderano dare il via alla stagione estiva mettendosi a disposizione degli altri. In particolare, dei bambini in cura a Torino e ospiti di Ugi (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Odv) i quali potranno trascorrere un intero fine settimana in una delle località marittime liguri più rinomate della Riviera di Ponente, senza pensare a nulla.

Un weekend al mare

Saranno 28 le persone che giungeranno da Torino sabato (23 maggio) mattina alla volta degli eleganti bagni Bagni Corner Beach di Alassio e iniziare, così, un fine settimana da favola, dove tutto è già organizzato nei minimi dettagli. L’obiettivo è quello di regalare ai bambini, ai loro genitori e ai fratellini, due giorni nel segno del relax e del divertimento. Come sempre, il programma prevede giochi e intrattenimento in forma rigorosamente gratuita grazie al contributo prezioso degli sponsor e dei commerciati della zona. Tante le novità per questa edizione alla quale hanno voluto partecipare anche nuove personalità dell’imprenditoria locale.

“Ringrazio tutti coloro che si sono voluti inserire in questa iniziativa capace di crescere ancora - spiega Davide Revello -. Quando abbiamo pensato al progetto UWA non credevamo neppure di poterlo realizzare e, invece, oggi siamo al terzo anno. La cosa che mi fa più piacere, inoltre, è il fatto che gli sponsor stanno crescendo, il che ci dà la possibilità di ospitare più famiglie e di programmare nuove iniziative per intrattenerle. Come nasce UWA? In inverno trascorro gran parte del mio tempo a Torino - continua Revello -. Sono stato colpito dalla realtà di Ugi che ho imparato a conoscere molto bene e mi sono detto: anche io voglio fare qualcosa per questi bambini che ogni giorno combattono una battaglia difficilissima. Ecco allora l’idea di regalare loro un intero weekend di relax e di spensieratezza mettendo a disposizione il mio stabilimento e il mio staff, composto dai mei figli Simone e Marco, sua moglie Barbara, e da tanti amici che si sono offerti di partecipare, come i miei colleghi, i ristoratori e gli albergatori della zona. Sono istruttore di nuoto, in passato ho lavorato molto nelle piscine con bambini affetti da disabilità o malati, so quello che passano e cosa devono sopportare le famiglie. È importante da parte di chi è più fortunato dare loro una mano, sempre. Anche un piccolo gesto può fare la differenza”.

“Quello di Alassio rappresenta molto più di un semplice fine settimana al mare - sottolinea il presidente di Ugi, professor Enrico Pira -. È un’occasione preziosa di serenità, condivisione e spensieratezza per i nostri bambini e per le loro famiglie, che ogni giorno affrontano percorsi complessi e delicati. Iniziative come UWA dimostrano quanto la solidarietà concreta possa fare la differenza. Per questo desidero esprimere un sentito ringraziamento a Davide Revello, agli sponsor, ai commercianti e a tutti coloro che hanno scelto di sostenere ancora una volta questo progetto, regalando ai nostri bimbi e alle loro famiglie momenti autentici di gioia e normalità”.

Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio: “A nome mio e dell’amministrazione è sempre un piacere per la città di Alassio accogliere questi ragazzi per permettere loro di godere del nostro mare e di due giorni di divertimento. Ringraziamo tutte le attività commerciali che si impegnano a garantire una pausa da sogno”.

Il programma

Sabato 23 maggio

Mattino: arrivo intorno alle 10, sistemazione negli hotel, arrivo in spiaggia con mini merenda offerta dai Bagni Bernardino; pranzo offerto dai ristoranti: Sail Inn, Panama, La Marinas

Pomeriggio: relax in spiaggia, giochi e gelato per tutti offerto dalla Gelateria Leccarìe; prima di cena giro sul Trenino di Emilio per ammirare Alassio

Sera: giro pizza presso la Pizzeria 88

Domenica 24 maggio

Mattino: relax in spiaggia con merenda a base di focaccia offerta dalla Panetteria Galli Silvana, alle 10 spettacolo con il Mago Taz; pranzo con primo offerto da Ristorante Panama e fritto misto di pesce e patatine preparato dal Ristorante La Marina

Pomeriggio: relax in spiaggia, giochi e gelato per tutti offerto dalla Gelateria Leccarìe

Ore 17 rientro a Torino

Il progetto UWA, ideato dai Bagni Corner Beach di Alassio, si è concretizzato grazie all’aiuto di chi ha creduto in esso, a partire dagli sponsor: Automotomarco (Torino), Golden Garage (Moncalieri), CityEmotion (Torino-Alassio), Morando Petfood Spa (Andezeno, Torino), Hotel Rosa Allegroitalia (Alassio), Hotel Toscana, Hotel Danio, Hotel Corso, Residence Panama, Ristorante Sail Inn, Ristorante Panama, Ristorante La Marinas, Pizzeria 88, Gelateria Leccarìe, Bagni Bernardino, Trenino Emilio, Panetteria Galli Silvana. Si ringraziano per il preziosissimo supporto: il Comune di Alassio, il Mago Taz, Cartitalia, Alassio Magazine.