Energia e nucleare civile, a Torino un pomeriggio di confronto con esperti e cittadini

A Torino si apre il dibattito sul futuro dell’energia e sul ruolo del nucleare civile nella transizione ecologica. Martedì 26 maggio 2026, dalle 15 alle 18, la sala consiliare della Circoscrizione 6 di via San Benigno ospiterà un incontro pubblico promosso da FareAmbiente dedicato alle nuove frontiere energetiche, tra innovazione tecnologica, sostenibilità e ricerca scientifica.

L’obiettivo dell’iniziativa è creare un momento di confronto diretto tra cittadini, istituzioni ed esperti del settore su uno dei temi più discussi degli ultimi anni: come garantire sicurezza energetica e riduzione delle emissioni attraverso le nuove tecnologie.

Un confronto pubblico sul futuro energetico

L’evento si inserisce nel crescente dibattito nazionale sul futuro del mix energetico italiano e sulle possibili applicazioni del nucleare di nuova generazione nel percorso verso la decarbonizzazione.

Nel corso del pomeriggio interverranno rappresentanti istituzionali, accademici ed esperti del settore ambientale ed energetico, chiamati a illustrare scenari, criticità e opportunità legate alla trasformazione del sistema energetico. Dopo l’accoglienza del pubblico prevista alle 15, spazio ai saluti istituzionali e agli interventi tecnici dedicati all’evoluzione delle politiche energetiche e alle sfide della transizione ecologica.

Il focus sul nucleare di nuova generazione

Uno dei temi centrali dell’incontro sarà il contributo che il nucleare di nuova generazione potrebbe offrire nella riduzione delle emissioni e nella produzione energetica a basse emissioni di carbonio.

Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti legati alla sicurezza, alla gestione degli impianti e all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori di promuovere un confronto basato su dati, ricerca e divulgazione scientifica.

L’intervento di Sogin e il dialogo con i cittadini

Tra i momenti più attesi della giornata figura l’intervento di Sogin, la società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani.

Tecnici ed esperti illustreranno attività e competenze legate alla gestione del settore nucleare, rispondendo direttamente alle domande dei cittadini in un confronto aperto con il pubblico. L’iniziativa punta infatti a favorire una partecipazione attiva e consapevole sui temi energetici, affrontando dubbi e questioni spesso al centro del dibattito pubblico.

Esperienza immersiva con visori 3D

Nel corso dell’evento sarà inoltre proposta un’esperienza immersiva attraverso visori 3D, che permetterà ai partecipanti di esplorare virtualmente ambienti e processi del settore nucleare.

Un percorso interattivo pensato per mostrare in modo realistico il funzionamento degli impianti e delle tecnologie utilizzate, avvicinando il pubblico a un settore spesso percepito come distante o complesso. La parte finale del pomeriggio sarà dedicata al dibattito pubblico tra cittadini, relatori ed esperti, con la possibilità di intervenire direttamente sui temi affrontati durante gli incontri.