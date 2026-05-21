Corso Palermo, partiti gli interventi di pulizia e derattizzazione

Sono iniziati nella mattinata gli interventi di pulizia e derattizzazione in Circoscrizione 6, nell’area di corso Palermo tra i civici 108 e 110, dove nelle scorse settimane era stata segnalata dai residenti la presenza di topi e condizioni di degrado attorno alle isole ecologiche.

L’avvio delle operazioni arriva dopo l’interpellanza discussa in Consiglio comunale e rilanciata dal vicepresidente vicario dell’aula, Domenico Garcea, che ha riportato l’attenzione sulla situazione igienico-sanitaria della zona. Proprio l'assessore, Chiara Foglietta, in replica aveva annunciato nuove derattizzazioni che si sono così confermate.

L’interpellanza: segnalazioni su degrado e rifiuti

Il caso era stato sollevato a partire dalle segnalazioni dei cittadini, che avevano denunciato una presenza sempre più frequente di roditori nell’area dei cassonetti della raccolta differenziata.

E a pochi giorni dalla discussione in aula, sono scattate le operazioni di intervento di Amiat nell’area indicata. Pulizia straordinaria e attività di derattizzazione sono state avviate nella mattinata, con l’obiettivo di riportare condizioni di sicurezza igienica nella zona segnalata. “Un primo passo concreto ottenuto grazie alle segnalazioni dei residenti e all’attenzione portata in Sala Rossa”, ha dichiarato Garcea.