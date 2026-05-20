Lo hanno trovato ferito, in piena notte, all'interno di un negozio di corso Vercelli. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire cosa sia accaduto ieri, al civico 222 nel cuore di Rebaudengo.
Un allarme ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero che, arrivati sul posto, hanno trovato intorno alle 22.30 una persona di origine extracomunitaria con lesioni all'addome e al torace. L'uomo, di 32 anni, è stato medicato e subito portato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco.
Sul caso indagano i carabinieri e, secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe degli effetti di una lite tra alcuni cittadini stranieri. L'uomo ferito non ha voluto sporgere denuncia.
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Cronaca | 20 maggio 2026, 07:46
Mistero nella notte in corso Vercelli: uomo trovato ferito all'addome e al torace all'interno di un negozio dopo una lite
Il 118 è intervenuto per soccorrere una persona di 32 anni al civico 222, poi la corsa in ospedale al Giovanni Bosco
Lo hanno trovato ferito, in piena notte, all'interno di un negozio di corso Vercelli. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire cosa sia accaduto ieri, al civico 222 nel cuore di Rebaudengo.
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