Il Toro conquista il Castello di Moncalieri con la terza edizione del Pallone Granata

Il momento del Toro è quello che è, da anni la squadra vive nella mediocrità, eppure ieri sera al Castello di Moncalieri c'era un parterre de roi, come se si fosse appena vinta la Coppa Italia. La terza edizione del Pallone Granata è stata un successo di pubblico, con le emozioni più belle regalate dai tanti ex campioni presenti.

Poi il direttore de Il Mercoledì Mel Menzio ha regalato la parola ai politici presenti ma soprattutto agli ex calciatori: Nello Santin , l'ex presidente Gigi Marengo , Angelo Cereser , per passare poi (dopo che il giovane Mullen ha ricevuto il premio Cozzolino quale miglior giocatore della Primavera) a Natalino Fossati e al 'giaguaro' Luciano Castellini . Quindi è toccato ad un applauditissimo Beppe Dossena , a Silvano Benedetti e Tonino Asta .

"Voglio essere un leader positivo, dentro e fuori dal campo", ha detto Maripan provando ad esprimersi in italiano. "Dopo una stagione di apprendistato, vogliamo fare meglio il prossimo anno". In attesa di tempi migliori, per la conclusione tutti in piedi ad applaudire i Sensounico che hanno eseguito Gigi Meroni e Quel giorno di pioggia, accompagnato dagli applausi dei presenti nel ricordo del Grande Torino.