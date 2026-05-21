Scippo in monopattino in Corso Galileo Ferraris: incastrato dalle telecamere di sorveglianza [VIDEO]

Si è avvicinato alle sue vittime senza fare rumore, a bordo di un monopattino elettrico, poi ha teso il braccio e ha strappato la collana dal collo di un'anziana prima di sfrecciare via. Ma la fuga di un torinese di 59 anni è durata poco: i poliziotti del Commissariato San Secondo lo hanno rintracciato e denunciato grazie a un minuzioso lavoro di analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, che lo hanno immortalato durante il colpo.

​L'episodio è avvenuto lo scorso aprile in corso Galileo Ferraris. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo ha preso di mira due donne anziane che passeggiavano tranquillamente sul marciapiede. Muovendosi lentamente per non attirare l'attenzione, il cinquantanovenne ha affiancato le donne e, con un gesto fulmineo, ha scippato una di loro per poi dileguarsi nel traffico e far perdere le proprie tracce.

​Le indagini, avviate subito dopo la denuncia, si sono concentrate sulla visione dei filmati della rete di videosorveglianza del quartiere. Gli agenti hanno analizzato fotogramma per fotogramma i video registrati, riuscendo a isolare alcuni dettagli decisivi: non solo la fisionomia dell'uomo e il mezzo utilizzato per il furto, ma anche l'abbigliamento che indossava quel giorno.

​Questi elementi hanno permesso agli investigatori di dare un nome e un volto allo scippatore. Una volta identificato il sospettato, le forze dell'ordine hanno fatto scattare una perquisizione nella sua abitazione. All'interno dell'appartamento sono stati ritrovati e sequestrati proprio gli stessi identici vestiti utilizzati durante lo scippo, considerati la prova schiacciante che ha fatto scattare nei suoi confronti la denuncia per furto con strappo.