Tragedia alle Maldive, dubbi sui brevetti dei sub. La legale di Albatros Top Boat: “Nessuno aveva l’abilitazione per immersioni in grotta”

Continuano gli accertamenti sulla tragedia avvenuta alle Maldive, dove cinque subacquei italiani hanno perso la vita durante un’immersione in una grotta sottomarina a circa 60 metri di profondità. Nelle ultime ore emergono nuovi interrogativi sulle certificazioni possedute dai partecipanti e sull’adeguatezza dell’escursione organizzata. A sollevare dubbi è Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatros Top Boat, società che aveva commercializzato il pacchetto della crociera scientifica. L’avvocata, contattata dall’Ansa da Malé, sostiene che dai documenti esaminati non risulterebbe alcun brevetto “full cave” tra quelli posseduti dai sub coinvolti. “Per raggiungere il punto in cui sono stati trovati era necessaria una certificazione specifica per immersioni in grotta”, spiega Stella, precisando che il brevetto “full cave” abilita alla penetrazione in ambienti speleosubacquei complessi. Una qualifica tecnica di alto livello, equiparabile a quella speleologica, della quale, secondo il legale, non sarebbe stata trovata traccia nei documenti a disposizione. L’avvocata sottolinea inoltre una distinzione ritenuta fondamentale nel caso della professoressa Monica Montefalcone: nel curriculum universitario della ricercatrice comparirebbe infatti un brevetto per immersioni in caverna, ma non per immersioni in grotta profonda.

Intanto si allarga il fronte investigativo anche sulle attrezzature utilizzate durante l’escursione estrema. Gli speleosub finlandesi incaricati delle operazioni hanno recuperato nelle ultime ore le salme di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, ultime due vittime ancora intrappolate nella cavità di Alimatha. Con i corpi sono stati riportati in superficie anche materiali tecnici e dispositivi video, comprese alcune GoPro ora al vaglio degli inquirenti. Secondo indiscrezioni raccolte sul posto e riportate dal Corriere della Sera, Monica Montefalcone avrebbe affrontato l’immersione indossando una muta corta, considerata poco adatta a un’immersione in grotta a quella profondità.

Il team di soccorso finlandese composto da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist ha spiegato di aver accettato la missione per offrire supporto alle famiglie delle vittime. “Dopo tre giorni di operazioni tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa”, hanno dichiarato, ringraziando autorità, volontari e istituzioni coinvolte nelle operazioni. Il recupero degli ultimi due corpi sarebbe durato circa tre ore.

Nel frattempo prosegue anche il lavoro della magistratura italiana. La prossima settimana sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, operation manager dell’agenzia Albatros Top Boat e guida dell’immersione risultata fatale. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Gallarate dopo il rimpatrio dalle Maldive. L’incarico per gli accertamenti medico-legali è stato affidato dalla Procura di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma che coordina l’inchiesta, al dottor Luca Tajana dell’Università di Pavia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire dinamica, responsabilità e condizioni di sicurezza dell’escursione subacquea.