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Cronaca | 20 maggio 2026, 11:53

Sette colpi in due mesi: arrestato il rapinatore che era diventato il terrore delle farmacie [VIDEO]

Il malvivente agiva tra Torino, Moncalieri e Nichelino

Il rapinatore agiva tra Torino, Moncalieri e Nichelino

Il rapinatore agiva tra Torino, Moncalieri e Nichelino

Era diventato il terrore delle farmacie, anche se non disdegnava altri esercizi, in particolare quelle di Torino, Moncalieri e Nichelino. E nell'arco di due mesi - tra marzo e aprile - aveva messo a segno addirittura sette colpi. E' stato però arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri un 41enne torinese, senza fissa dimora e con precedenti penali e di polizia.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il malvivente avrebbe effettuato il primo “colpo” della serie il 19 marzo scorso, assaltando la farmacia di via dei Martiri a Nichelino, poi non si sarebbe più fermato mettendo a segno altre sei rapine, l’ultima delle quali in una farmacia di Via Nizza a Torino, a fine aprile, con un bottino complessivo di varie migliaia di euro. 



Lo stop è arrivato grazie alle indagini che hanno permesso l’incrocio delle attività di indagine tecniche e raccolta di testimonianze, riuscendo a identificare l’autore e a bloccarlo prima che ne commettesse altre. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Torino.

redazione

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