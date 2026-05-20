Acrobazie in minicar nell’area pedonale del Bersaglio di Luserna San Giovanni [VIDEO]

Sembra che non sia la prima volta che succede ma questa volta sono stati segnalati ai Carabinieri di Luserna San Giovanni. Un gruppo di ragazzi ieri sera, martedì 19 maggio, verso le 18, è entrato in minicar nell’area pedonale del Bersaglio vicino al campo sportivo per esibirsi in acrobazie con il mezzo.

L’area – soprattutto a quell’ora – è molto frequentata da chi porta a spasso i cani e da chi si allena.

“Quando sono finite le acrobazie, parcheggiano in piena area picnic dove non ci sarebbe accesso ai veicoli. In quel momento c’era pure l’allenamento dei pulcini a calcio. Per fortuna i campi sono recintati, ma perdere il controllo di una minicar è un attimo. E poi non è un bello spettacolo per bimbi e mamme” racconta un testimone.

Anche il sindaco, Duilio Canale, è stato avvertito dell’accaduto: “Purtroppo nell’area non ci sono impianti di video sorveglianza ma cercheremo di capire chi siano i responsabili. Ciò che hanno fatto è molto pericoloso perché quella zona è frequentata da tanta gente. L’area pedonale è protetta da dissuasori, ma a misura di auto, con le minicar purtroppo si riesce a entrare”.

I ragazzi avrebbero anche aggredito verbalmente un uomo che stava riprendendo la scena con lo smartphone.