Cristiano Caccamo e Andrea Arcangeli, da attori a deejay sul tetto della Pista 500

Club Silencio presenta “Milky way”, il progetto musicale di Cristiano Caccamo e Andrea Arcangeli: attori di cinema, serie tv e teatro che arrivano eccezionalmente sulla Pista 500 del Lingotto nei panni di dj. Venerdì 29 maggio, il celebre formato “Una Notte al Museo” porta a 28 metri d’altezza la

convinzione che la musica, come la recitazione, sia un modo per connettersi con le persone, per una serata tra musica elettronica, drink e capolavori dei grandi artisti custoditi nella Pinacoteca Agnelli.



Sospesa sul tetto del Lingotto e racchiusa nello Scrigno di Renzo Piano, la Pinacoteca ospita le tele, tra gli altri, di Matisse, Modigliani, Picasso, Renoir. Dalle

18:30 a mezzanotte, saranno aperte alla visita la Collezione Permanente e le due mostre temporanee.

Visitabile anche il quarto piano, dove Casa FIAT racconta il futuro del Brand FIAT a partire dalle sue radici.

