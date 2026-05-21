Stand Up&Down alle Gru: Pietro Sparacino protagonista del secondo appuntamento

Per la seconda tappa del nuovo progetto di “comicità diffusa” Stand Up&Down, Le Gru porta in galleria uno dei nomi più riconoscibili della stand up italiana contemporanea: Pietro Sparacino, protagonista sui palchi e seguitissimo anche sui social, che guiderà la serata di venerdì 22 maggio affiancato da Pippo Ricciardi e Mattia Alfieri in un itinerario di risate su più punti del mall. Il format, nato per far vibrare i passages e le gallerie rinnovate dal recente restyling come un festival diffuso, conferma la sua vocazione pop e inclusiva: tre comici per serata, nove minishow gratuiti, dalle ore 17 alle 20.30, tra aperitivo anticipato e pre-serata.

Anche il secondo appuntamento prevede performance diffuse in tre diverse location, accanto ai dehors dei locali simbolo del nuovo modo di vivere Le Gru: Dezzutto in Piazza Sud piano terra, Caffè del Centro in Piazza Sud primo piano e Chiosco Coffee & Friends in Piazza Nord primo piano. Qui gli artisti si alternano in minishow a rotazione, trasformando le soste per un drink o uno spuntino in un’esperienza di comicità dal vivo, dove la vicinanza con il pubblico e il clima informale diventano parte dello spettacolo.

Pietro Sparacino porta a Le Gru lo sguardo lucido e disincantato che lo ha reso uno dei riferimenti della stand up italiana: primo stand up comedian siciliano, di stanza a Roma e parte del gruppo storico di Satiriasi, costruisce monologhi autoironici che scavano nelle contraddizioni contemporanee con una satira tagliente sulle tante ipocrisie sociali, amplificata anche da un forte seguito sui social network.

Accanto a lui, Pippo Ricciardi, pugliese-torinese d’adozione, torna a Le Gru dopo essersi divertito talmente tanto nella prima serata di Stand Up & Down da voler condividere di nuovo il palco con il pubblico del Centro: con il suo stile elettrico e surreale, che intreccia stand up, storytelling e crowdwork, trasforma chi assiste in un co-protagonista dello show, rendendolo di fatto un secondo headliner della serata. A completare il cast del 22 maggio è Mattia Alfieri, che innesta un ritmo diverso, giocando con sketch sui vizi urbani e sulle piccole manie metropolitane in un mix eclettico che alterna osservazione quotidiana e guizzi surreali, ideale per dialogare con il pubblico in movimento nelle nuove piazze del Centro.

A legare le serate c’è il presentatore Antonio Piazza, ex ingegnere siciliano e oggi colonna portante della stand up comedy torinese, che con il suo sguardo ironico accompagna il pubblico da un palco naturale all’altro, cucendo insieme i diversi momenti della serata. A chiudere il ciclo, il terzo, e per ora ultimo, appuntamento di Standup&down è in programma venerdì 26 giugno, sempre con minishow itineranti, nuova line up di comici e l'accoglienza delle gallerie rinnovate di Le Gru.