La Strasantamonica si riallaccia le scarpe: torna la corsa non competitiva più longeva di Torino

Si terrà domenica 24 maggio con partenza alle ore 16, l’edizione numero 26 della Strasantamonica, la corsa-camminata non competitiva di 5 Km tra le strade e il verde del quartiere Nizza Millefonti. L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia Santa Monica in occasione della sua festa patronale, con il patrocinio della Città di Torino.

Dopo aver superato il tetto del mezzo migliaio di iscritti nell'edizione 2025, quest’anno attesi più di 500 partecipanti divisi in 5 categorie. Una grande festa con più di 50 volontari, 15 coppe e medaglie, 100 premi per l’estrazione finale, 33 sponsor di cui 23 negozi di vicinato… e poi 1000 bicchieri di tè serviti, 600 tranci di pizza e la mascotte Gimmy ad accogliere tutti all’arrivo.

Nata nel 1987

Nata nel 1987 la Strasantamonica risulta essere la corsa più longeva della città: con cadenza annuale nel passato si è fermata solo in circostanze straordinarie come la pandemia. Quest’anno, dopo una serie di eventi, incontri e serate, conclude la ricca e partecipata festa della Comunità che ha festeggiato così i suoi 50 anni.

Oltre 500 i partecipanti attesi di tutte le età, dagli sportivi più allenati in cerca di personal best alle famiglie con passeggini al seguito, dal gruppo anziani che tradizionalmente chiude il corteo ai numerosi bambini per i quali la Strasantamonica è sempre una festa imperdibile per trovarsi e battere il record in compagnia.

Anche con il maltempo

La partenza, che avverrà anche in caso di maltempo, è prevista alle 16 da via Vado 9, a pochi passi dalla fermata Metro Lingotto. Si proseguirà poi per via Spotorno, via Cortemilia, via Tibone (dove all’interno di un negozio è sorta la prima Comunità di Santa Monica), via Millefonti con attraversamenti delle vie Genova e Ventimiglia, via Ventimiglia (marciapiede lato destro), passerella Bailey su corso Unità d’Italia, parco Millefonti fino all’altezza di corso Polonia; il ritorno prevede il passaggio su Giardino Levi, via Garessio con nuovo attraversamento delle vie Genova e Ventimiglia, via Spotorno e infine il ritorno in via Vado.

Al termine della gara, dopo un ricco rinfresco e uno speciale intrattenimento musicale, nel campetto della Parrocchia si terrà la premiazione dei vincitori delle cinque categorie previste: bambini, ragazzi, adulti femminili e maschili, senior. Previsto anche come sempre un premio di incoraggiamento per l’ultimo classificato.



Per concludere in bellezza, l’atteso momento finale con l’estrazione dei pettorali e la distribuzione ai fortunati sorteggiati dei numerosi gadget offerti dai negozi del quartiere e dai prestigiosi sponsor che sostengono con continuità la manifestazione.

Come già avvenuto nell'edizione 2025, anche quest’anno è comparso in quartiere Gimmy, la simpatica mascotte in cartone che, dopo aver fatto capolino tra le vetrine dei negozi sponsor nei giorni precedenti la gara, sarà presente all’arrivo a disposizione per selfie e foto ricordo!



Gli ultimi pettorali sono ancora disponibili al costo di 5 euro (offerta minima), comprensivi di t-shirt ufficiale, rinfresco finale e pacco gara. Sarà possibile iscriversi nel banchetto allestito in via Vado 9 sabato 23 maggio (ore 17.30 - 19) e domenica 24 (dalle 15 fino a qualche minuto prima della partenza).

