La festa al Passel dell’Aib di Angrogna per inaugurare il nuovo mezzo e raccogliere fondi per la futura sede

Musica, cibo e sport per ‘Nou fân fèsta’, organizzata dalla squadra volontari Aib di Angrogna, in collaborazione con Spazio Il Passel. Oltre a inaugurare il nuovo pick-up acquistato anche con quanto raccolto nella precedente edizione della festa, quest’anno si punta a finanziare la sistemazione della futura sede del gruppo.

“Il pick-up, acquistato da un privato di seconda mano e fatto riverniciare come richiede il Corpo, è in realtà operativo, perché ha già fatto un intervento qualche giorno dopo Pasquetta, ma lo inaugureremo domenica”, spiega il caposquadra Silvano Fenouil.

Il nuovo obiettivo è la futura nuova sede, in località Bruere, sulla provinciale 163 che porta al capoluogo: “Il Comune ha bisogno di parte della nostra sede in piazza Roma per ampliare l’archivio comunale e sta dunque acquistando questo fabbricato, praticamente sulla Provinciale, da privati. Ci verrebbe dato in comodato d’uso e, come da accordi, spetterà a noi intervenire per adeguarlo alle nostre esigenze – aggiunge Fenouil –. Un passo in avanti importante, soprattutto perché ci consentirà di poter mettere a riparo i nostri mezzi, compreso quello nuovo, nello stesso posto. Speriamo di poter entrare presto”.

In località Passel 332 la festa inizierà domani, venerdì 22 maggio, alle 19 con la serata pizza e spettacoli di magia con Mago Smith. Alle 22 sarà il momento di ballare con Matteo Dianti.

Sabato 23 alle 14 è previsto un pomeriggio sportivo per il torneo ‘calcio a 6’ e ‘beach volley a 3’ con premiazione alle 18, a cui seguirà la cena con costine e salsiccia. Alle 21 si terrà la sfilata di moda con modelle del territorio e bambini presentata da Dj Davide Audisio e a seguire la Disco Night con Giulia Frencia e Super Mario May.

Domenica 24 maggio si inizierà alle 9 con le bancarelle di produttori locali, hobbisti e piccoli animali e con la seconda ‘zampettata al Passel’, una passeggiata non competitiva di circa 5 chilometri nei boschi di Angrogna insieme a un incontro formativo dedicati ai cani e ai loro proprietari curati dalla dottoressa veterinaria Nathalie Janavel e dall'educatore cinofilo Tiziano Gamba. Alla stessa ora è in programma il ritrovo per l’escursione in bici, accompagnata da Guide Cicloturistiche certificate, per un percorso ad anello di 18 chilometri e 650 metri di dislivello.

Alle 11,30 inizierà la cerimonia di inaugurazione del pick-up con modulo antincendio alla presenza di autorità locali e quadri del Corpo Aib Piemonte. Seguirà il pranzo e un momento di musica con Enzo e Massimo. La manifestazione si concluderà con la cena di fritto di pesce, l’estrazione della grande lotteria e la grande serata latina insieme a ‘i2e20’ e Dj Davide Audisio.