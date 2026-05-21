Avs crea comunità con la sua prima festa del Pinerolese

Due giorni a Porte tra diritti sociali, ambiente e divertimento

Si parlerà di diritti civili e sociali, ambiente e comunità energetiche, con musica e cene in condivisione. Domani, venerdì 22, e sabato 23, gli impianti sportivi del Malanaggio di Porte ospiteranno la prima festa del Pinerolese di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs).

“Una festa, con dibattiti e momenti di convivialità, è importante per un partito che vuole essere presente sul territorio e creare comunità – sottolinea Alessandro Vergnano, segretario del circolo Pinerolese e Val Pellice di Sinistra Italiana e coportavoce di Avs –. Inoltre è un’occasione per autofinanziarci e sostenere i costi della nostra sede”.

Gli fa eco Nicola Lollino, coportavoce di Europa verde e di Avs: “Sono due giorni che ci danno opportunità di incontrarci di persona e dibattere”. Poi entra nel merito del programma: “Abbiamo diviso i due giorni, dedicando il primo a un tema caro a Sinistra Italiana e il secondo a noi”.

Domani, alle 17,30, si parlerà di ‘Persone oltre il genere: un dibattito senza pregiudizi’. Protagonisti Jacopo Rosatelli (assessore di Pinerolo), Lia Bianco (assessora di Pinerolo), Silvia Lorenzino (presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Pinerolo), Corrado Brun (attivista di Rete Ready), Giupo Suppo (attivista per l’identità di genere”. Introduce Rebecca Morero (Sinistra Italiana circolo Pinerolese e Val Pellice). Sabato, alle 16,30, si farà una sessione di plogging con Fabrizio Frosina. Il plogging è una corsa raccogliendo rifiuti. Alle 18 si terrà il dibattito ‘Difendere l’ambiente: dall’inquinamento da plastica alle comunità energetiche. Quali prospettive?’. Intervengono Vito Rosiello e Alessio Casanova (comitato tecnico di Europa Verde Città metropolitana) e Alessandro Maestro. Modera Lollino.

Entrambe le sere, alle 19,30, si terrà cena con grigliate e menù vegetariani (info e prenotazioni al 339 7590271). Mentre domani si ballerà con le danze occitane dei Dahù e sabato si ascolterà il pop d’autore di ‘Lucine’, prima di scatenarsi con la pizzica salentina de ‘La Quite’.