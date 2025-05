Nizza Millefonti si allaccia le scarpe: domenica 25 maggio torna la Strasantamonica, la corsa più longeva di Torino (e ha pure una nuova mascotte)

Si terrà domenica 25 maggio con partenza alle ore 16, l’edizione numero 25 della Strasantamonica, la corsa-camminata non competitiva di 5 Km tra le strade e il verde del quartiere Nizza Millefonti, promossa dalla Parrocchia Santa Monica in occasione della sua festa patronale. Nata nel 1987 la Strasantamonica risulta essere la corsa più longeva della città: con cadenza annuale nel passato si è fermata solo in circostanze straordinarie come la pandemia.

Oltre 500 i partecipanti attesi di tutte le età, dagli sportivi più allenati in cerca di personal best alle famiglie con passeggini al seguito, dal gruppo anziani che tradizionalmente chiude il corteo ai numerosi bambini per i quali la Strasantamonica è sempre una festa imperdibile.

La partenza, che avverrà anche in caso di maltempo, è prevista alle 16 da via Vado 9, a pochi passi della fermata Metro Lingotto. Si proseguirà poi per via Spotorno, via Millefonti con attraversamenti delle vie Genova e Ventimiglia, via Ventimiglia (marciapiede lato destro), passerella Bailey su corso Unità d’Italia, parco Millefonti fino all’altezza di corso Polonia; il ritorno prevede il passaggio su Giardino Levi, via Garessio con nuovo attraversamento delle vie Genova e Ventimiglia, via Spotorno e infine il ritorno in via Vado.





Al termine della gara, dopo un ricco rinfresco, nel campetto della Parrocchia si terrà la premiazione dei vincitori delle cinque categorie previste: bambini, ragazzi, adulti femminili e maschili, senior. Previsto anche un premio di incoraggiamento per l’ultimo classificato.

Per concludere in bellezza, l’atteso momento finale con l’estrazione dei pettorali, e la distribuzione ai fortunati sorteggiati dei numerosi gadget offerti dai negozi del quartiere e dai prestigiosi sponsor che sostengono con continuità la manifestazione.

Anche quest’anno alla Strasantamonica prenderanno parte con entusiasmo e allegria contagiosa gli atleti speciali dei Maratonabili, gruppo di runner, maratoneti, semplici appassionati pronti a prestare le gambe a chi non può correre in autonomia (www.maratonabili.org).

Tra le novità di quest’anno una mostra delle magliette del passato, che raccontano anche l’evoluzione della manifestazione e del quartiere negli anni. Per questa edizione 2025, infine, è comparsa in quartiere una simpatica mascotte in cartone: dopo aver fatto capolino tra le vetrine dei negozi sponsor nei giorni precedenti la gara, sarà presente all’arrivo a disposizione per selfie e foto ricordo: previsto anche un grande sondaggio per trovarle un nome!

Gli ultimi pettorali sono ancora disponibili al costo di 5 euro (adulti) e di 4 euro (bambini), comprensivo di t-shirt ufficiale, rinfresco finale e pacco gara. Sarà possibile iscriversi nel banchetto allestito in via Vado 9 sabato 24 maggio (ore 17.30 - 19) e domenica 25 (dalle 15 fino a qualche minuto prima della partenza).