Artissima verso la 32esima edizione: il tema è “Manuale operativo per Nave Spaziale Terra”

La 32esima edizione di Artissima, diretta per il quarto anno da Luigi Fassi, si svolgerà da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre all’Oval, annunciando già alcune novità.

Le novità

La prima è il tema scelto che sarà Manuale operativo per Nave Spaziale Terra, ispirato alla figura di Richard Buckminster Fuller e al suo omonimo libro del 1969 (edizioni Il Saggiatore).

“Il concetto di Manuale operativo invita a riflettere sulla nostra presenza sul pianeta Terra, una “nave spaziale” affidata alla responsabilità collettiva di chi la abita e che ci rende tutti suoi piloti. Come possiamo prendercene cura bilanciandone risorse e sostenibilità per tutti i viventi? Il destino non ci ha lasciato istruzioni, ma Fuller ci esorta a superare le barriere tra discipline e cooperare con uno sguardo più ampio e consapevole. Sono i grandi visionari come gli artisti a tracciare nuove rotte per comprendere il nostro ruolo di timonieri della nave spaziale terra” spiega Luigi Fassi.

Il comitato di selezione 2025 delle gallerie che parteciperanno alle sezioni storiche della fiera, Main Section, Monologue/Dialogue, New Entries e Art Spaces & Editions, vede il team di galleristi internazionali, arricchirsi di due nuovi membri: Emanuel Layr (galleria Layr, Vienna) e Francesco Lecci (galleria Clima, Milano).