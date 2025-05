A Torino metropolitana come i bus: più corse sulla linea 1 col biglietto City. "Ci stiamo lavorando"

100 minuti di tempo e cambi illimitati anche per chi va in metro

Buone notizie per chi si sposta a Torino con i mezzi pubblici. Il Comune di Torino, insieme a Gtt, sta lavorando perché anche sulla metropolitana di Torino il biglietto City 100 permetta di fare più viaggi.

Cambi illimitati su bus e tram

Al momento il ticket singolo, che ha un costo di 1.90 euro in formato digitale e 2 euro cartaceo, consente di salire e scendere più volte da tram e bus all’’interno dei 100 minuti. Di fatto sui mezzi di superficie è possibile fare dei cambi illimitati.

Solo una corsa in metro

Il limite temporale non vale però per la linea 1. Tradotto attualmente con un City 100 i passeggeri possono fare solo una corsa in metropolitana. Un problema sollevato più volte, anche attraverso una mozione, dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao che dovrebbe essere risolto in un futuro prossimo.

Confronto tra Comune e Gtt

“Sul tema – ha replicato l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta – stiamo lavorando con Gtt già da qualche tempo. La mia intenzione è di estendere anche alla metro la possibilità di fare più viaggi con il City 100: voglio inserire la proposta anche nel Dup 2026-2028. C’è un assoluto impegno da parte della Giunta a dar gambe a questa mozione”.

Soddisfatto il vicecapogruppo Firrao, che ha replicato: “Sarà un ottimo incentivo per promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici della città e come Torino Bellissima siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo”.