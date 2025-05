Festa del Libro di Nichelino, ultimi appuntamenti: Giovanni Tosco per il gran finale

Nichelino si appresta a vivere il gran finale della Festa del Libro e della Lettura inaugurata lo scorso 29 aprile. Tanti gli appuntamenti di rilievo nell'ultima settimana della kermesse.

Giovedì 22 maggio ore 17:30 – Café Artisti – via Torino 69

Speed-date letterario. A cura della Biblioteca civica G. Arpino

Un aperitivo per grandi amanti… della lettura! Un’occasione per fare conoscenze interessanti, scoprire nuovi titoli e condividere la passione per la lettura. Iscrizione obbligatoria.

Venerdì 23 maggio ore 18:00 – Libreria Il Cammello – via Stupinigi 4

Bruno Pasquero e Eleonora Galluzzo presentano “Il doppio” e “L’altra Stella”. A cura di Circolo degli Autori e Amici del Cammello

Due romanzi che esplorano il tema del doppio e la complessità dell’animo umano. Da un mistero contemporaneo ambientato a Torino, al confronto con un’entità enigmatica che rivela le nostre ombre più profonde.

Sabato 24 maggio ore 14:00 – Comitato di Quartiere Kennedy – piazza Madre Teresa di Calcutta

La Biblioteca Vivente. A cura di Amici dell’Arpino ODV

Uno spazio di incontro dove le persone diventano ‘libri viventi’, condividendo le proprie esperienze personali e abbattendo stereotipi e pregiudizi attraverso il dialogo. Celebrazione 10 anni di attività di Amici dell’Arpino ODV

Lunedì 26 maggio ore 21:00 – Libreria Il Cammello – via Stupinigi 4

Petali di Poesia in festa. A cura di Circolo della Poesia “Nando Lentini” e Amici del Cammello

Serata conclusiva della stagione poetica: in onore di maggio, mese di fioritura, i poeti con i loro versi dipingono il tramonto di emozioni e colori poetici. Una celebrazione della primavera come rinascita spirituale, affettiva ed emotiva.

Martedì 27 maggio ore 18:00 – Biblioteca civica G. Arpino – via A. Azzolina 4

Antonella Manduca presenta “Il nascondiglio perfetto”. In collaborazione con Libreria Giunti al Punto Nichelino

Eventi e circostanze accaduti a distanza di trent’anni si intrecciano casualmente in una doppia linea temporale in un giallo a metà tra lo psicologico e il noir.