La Cavallerizza Caprilli scelta per la prima volta di ‘Monumenti Aperti’ a Pinerolo

‘Monumenti Aperti’ è nata 30 anni fa per offrire l’opportunità di visitare a titolo gratuito siti, luoghi d'arte e tesori nascosti in Italia spesso inaccessibili al pubblico. Dopo l’inaugurazione del 18 e 19 aprile a Cagliari l’evento arriva a Pinerolo nel fine settimana, con il patrocinio del Comune, aprendo le porte della Cavallerizza Caprilli.

A raccontarla saranno le alunne e gli alunni della 5°B dell’istituto Maria Immacolata Scuola Primaria di Pinerolo: esempio di Art Nouveau, costruita tra il 1909 e il 1910 dal Genio Militare, la struttura è oggi la più antica del suo genere e il più grande maneggio coperto d’Europa. La Cavallerizza sarà visitabile gratuitamente sabato 23 e domenica 24 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

‘Monumenti Aperti’ è realizzata da Imago Mundi OdV con il contributo del Ministero della Cultura e patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dal Parlamento Europeo, dal Ministero del Turismo, dall’Anci Nazionale e dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza. L’iniziativa continuerà nei prossimi mesi a muoversi per il Piemonte con appuntamenti all’Antiquarium di Gravellona Toce il 26 e 27 settembre, alla Badia di Dulzago di Bellinzago Novarese il 3 ottobre e, a Torino, alla Cappella dei Mercanti e a Villa Rey il 10 e 11 ottobre.

Per restare aggiornati su tutte le iniziative di Monumenti Aperti è a disposizione l’App Monumenti Aperti oltre agli account social Facebook e Instagram. I contenuti aggiornati sono consultabili sul sito ufficiale www.monumentiaperti.com.