Fondazione Podere Pignatelli dedica una giornata dimostrativa al grano tenero e alla presentazione di nuovi progetti

Mercoledì 3 giugno si svolgerà il Pignatelli Day presso la Fondazione Podere Pignatelli, nella sede di Villafranca Piemonte, in Frazione Madonna Orti 49. Una giornata che, come ogni anno, porterà in campo agricoltori, tecnici, aziende sementiere e operatori del settore, concentrandosi questa volta sul grano tenero.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con CAPAC e DISAFA (Università degli Studi di Torino), offrirà ai partecipanti la possibilità di osservare direttamente in campo le prove dimostrative e confrontarsi con esperti e realtà del comparto. Durante la giornata, che inizierà alle ore 10.00 con le visite in campo, diversi produttori presenteranno 40 varietà di frumento, raccontando le caratteristiche delle varie tipologie e le principali modalità di coltivazione.

Oltre al confronto varietale, i partecipanti potranno approfondire diverse strategie di gestione delle malattie fungine, che rappresentano sempre più una minaccia per l’agricoltura.

«Il confronto varietale è uno strumento essenziale per permettere all’agricoltura di adattarsi continuamente a nuove sfide: è per questo che ogni anno dedichiamo un’intera giornata in campo agli operatori del settore» racconta Fondazione Podere Pignatelli. «Quest’anno c’è una novità. Il 3 giugno presenteremo due nuovi progetti: il primo è RADICE (Rigenerazione Agricola di Ecosistemi Cerealicoli), che promuove pratiche più sostenibili per la cerealicoltura, con una valutazione degli effetti agronomici, ambientali ed economici dei sistemi rigenerativi; il secondo è GO-FITO, per una gestione il più possibile ecologica delle principali fitopatie delle colture cerealicole e orticole».

Anche quest’anno dunque il Pignatelli Day metterà in relazione ricerca, innovazione agronomica e pratica aziendale. Uno strumento importante per gli agricoltori, che potranno orientare le scelte colturali e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide produttive della cerealicoltura.

La partecipazione è gratuita e durante la giornata verrà offerto il pranzo ai presenti.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@poderepignatelli.it