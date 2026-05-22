A Vigone si va in bicicletta a Tetti Girone per celebrare la sostenibilità

L’iniziativa di rendere il fabbricato dell’ex stazione ferroviaria di Vigone un hub culturale ha consentito al Comune di vincere un riconoscimento nella decima edizione dei Cresco Award – Città Sostenibili, promossi dalla Fondazione Sodalitas. Per domani, sabato 23, è stato organizzato un evento, la biciclettata a Tetti Girone, come occasione per celebrare il risultato.

“Cresco Award mette in comunicazione tutta una serie di imprese interessate al tema della sostenibilità, nel nostro caso si trattava di Alstom, e danno poi determinati premi, che non sono in denaro ma in iniziative di sostenibilità – spiega l’assessore Federico Dattila –. C’era un riconoscimento di Alstom legato alla mobilità inclusiva e alla riqualificazione di stazioni ferroviarie, quindi molto appropriato al nostro progetto. Abbiamo presentato il bando a settembre 2025 e siamo risultati finanziati a novembre 2025. Non siamo riusciti a essere presenti di persona a Bologna per la cerimonia di premiazione, ma abbiamo partecipato online”.

Alstom ha in seguito proposto di organizzare un evento di sostenibilità sul territorio, che coinvolgesse la cittadinanza. Si è dunque pensato di proporre questa gita a Tetti Girone, con attività che intrecciano educazione ambientale, scoperta del territorio e mobilità dolce.

La giornata si aprirà alle ore 10 al salone polifunzionale Museo del Cavallo in piazza Vittorio Emanuele II a Vigone. Esperti di Treedom, azienda italiana che si occupa di piantumazione di alberi a distanza in progetti agroforestali nel mondo, presenteranno l’importanza degli interventi di riqualificazione dei fontanili ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio naturalistico locale.

A seguire, a partire dalle 11 i partecipanti prenderanno parte a una biciclettata con partenza dal Museo del Cavallo e destinazione l’ex bosco di Tetti Girone lungo la pista ciclabile ‘Via delle Risorgive’. Arrivati a Tetti Girone, senza sconfinare in aree private, si svolgerà una visita ai resti del bosco planiziale accessibili dalla strada interpoderale, questo lembo di bosco ha rappresentato negli anni un importante elemento di biodiversità ma è stato gravemente ridimensionato a causa dell’abbattimento di numerosi alberi monumentali, compromettendo in parte l’equilibrio dell’ecosistema e rendendo ancora più urgente l’impegno per la sua tutela e valorizzazione.

La giornata si concluderà alle ore 12,30 con un picnic autogestito al fontanile dell’Ulè, lungo la via del ritorno. Saranno a disposizione sacchi dell’immondizia. Si consiglia di portare teli e coperte per potersi sistemare comodamente durante il pranzo.

La partecipazione è libera. Per informazioni è possibile scrivere a federico.dattila@comune.vigone.to.it o contattare il 333 97 60 578.