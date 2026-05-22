“Aspettando la Carluccio”, alla Trecate un pomeriggio tra libri e cittadini

Giovedì 27 maggio, dalle 15 alle 18, la piscina Trecate (via Vasile Alecsandri 29) ospiterà l’iniziativa “Aspettando la Carluccio”, un appuntamento dedicato a libri, lettura e narrazione collettiva promosso nell’ambito del progetto “Torino Cambia”.

Un evento che si inserisce nel percorso di ascolto e coinvolgimento dei cittadini in vista della futura biblioteca Carluccio, con attività laboratoriali, momenti di animazione e raccolta di contributi dal territorio.

Un pomeriggio tra lettura e narrazione condivisa

L’iniziativa sarà articolata in diverse attività a tema letterario, pensate per avvicinare pubblici di tutte le età al mondo della lettura. Spazio centrale sarà dedicato alla narrazione collettiva, con momenti di confronto e partecipazione aperta.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire, attraverso il dialogo diretto con i cittadini, una visione condivisa della futura biblioteca, intesa come spazio culturale aperto e partecipato.

Le “Lettere alla Carluccio”: idee per la futura biblioteca

Tra le attività previste anche la raccolta delle cartoline “Lettera alla Carluccio che verrà”, uno strumento simbolico per raccogliere suggerimenti, desideri e proposte dei cittadini. Un’iniziativa che punta a dare voce alla comunità nella progettazione del nuovo spazio bibliotecario, valorizzando l’ascolto diretto delle esigenze del quartiere e della città.

Durante tutto il pomeriggio sarà attivo anche un presidio informativo di “Torino Cambia”, con la possibilità per i cittadini di ricevere informazioni sul progetto e sulle sue prossime tappe.

Per informazioni è attivo l’indirizzo email: biblio.torinocambia2@gmail.com.