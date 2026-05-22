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Eventi | 22 maggio 2026, 11:54

“Aspettando la Carluccio”, alla Trecate un pomeriggio tra libri e cittadini

Torino Cambia lancia l’ascolto per la futura biblioteca

La biblioteca Carluccio

La biblioteca Carluccio

Giovedì 27 maggio, dalle 15 alle 18, la piscina Trecate (via Vasile Alecsandri 29) ospiterà l’iniziativa “Aspettando la Carluccio”, un appuntamento dedicato a libri, lettura e narrazione collettiva promosso nell’ambito del progetto “Torino Cambia”.

Un evento che si inserisce nel percorso di ascolto e coinvolgimento dei cittadini in vista della futura biblioteca Carluccio, con attività laboratoriali, momenti di animazione e raccolta di contributi dal territorio.

Un pomeriggio tra lettura e narrazione condivisa

L’iniziativa sarà articolata in diverse attività a tema letterario, pensate per avvicinare pubblici di tutte le età al mondo della lettura. Spazio centrale sarà dedicato alla narrazione collettiva, con momenti di confronto e partecipazione aperta.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire, attraverso il dialogo diretto con i cittadini, una visione condivisa della futura biblioteca, intesa come spazio culturale aperto e partecipato.

Le “Lettere alla Carluccio”: idee per la futura biblioteca

Tra le attività previste anche la raccolta delle cartoline “Lettera alla Carluccio che verrà”, uno strumento simbolico per raccogliere suggerimenti, desideri e proposte dei cittadini. Un’iniziativa che punta a dare voce alla comunità nella progettazione del nuovo spazio bibliotecario, valorizzando l’ascolto diretto delle esigenze del quartiere e della città.

Durante tutto il pomeriggio sarà attivo anche un presidio informativo di “Torino Cambia”, con la possibilità per i cittadini di ricevere informazioni sul progetto e sulle sue prossime tappe.

Per informazioni è attivo l’indirizzo email: biblio.torinocambia2@gmail.com.

Redazione

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