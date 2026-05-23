Allarme al carcere di Ivrea, un detenuto appicca un incendio all'interno della propria cella e si chiude in bagno

Nella serata del 22 maggio 2026, presso la Casa Circondariale di Ivrea, si è verificato un episodio di tensione che ha richiesto l’intervento del personale di Polizia Penitenziaria in servizio.

Erano circa le 19:20 quando un detenuto che si trovava nella sezione del quarto piano avrebbe richiesto di essere accompagnato dal personale sanitario. Durante l’attesa, il detenuto avrebbe appiccato un incendio all’interno della propria camera, barricandosi successivamente nel bagno.

Il tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria ha consentito di contenere rapidamente l’incendio e di mettere in sicurezza il detenuto, evitando conseguenze più gravi. Nel corso delle operazioni, due agenti avrebbero riportato un’intossicazione da fumo e sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea per accertamenti. Entrambi sarebbero stati dimessi con prognosi di tre giorni.

“Gli uomini della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ivrea, nonostante la gravissima carenza di organico, continuano quotidianamente a svolgere il proprio lavoro con abnegazione, professionalità e grande attenzione, garantendo sicurezza e gestione delle emergenze anche in situazioni particolarmente complesse", commenta il segretario Generale dell’Osapp, Leo Beneduci.